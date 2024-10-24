原标题：宽基ETF产品获机构“抢筹” 底层资产“含新率”高

本报记者 王思文

今年以来，宽基ETF（交易型开放式指数基金）成为投资者眼中的“香饽饽”，机构投资者持有份额占比显著攀升。这既意味着核心宽基ETF的投资价值日益凸显，更显示出长期资金对宽基ETF未来发展的坚定信心。

金秋十月，方正富邦深证100ETF基金经理于润泽接受了《证券日报》记者专访，就ETF成为长期资金布局方向、宽基指数的“新质生产力”含量等热点话题展开讨论。

宽基ETF持续“吸金”

背后主因有三

今年以来，宽基ETF规模上涨，并吸引大量中长期资金积极参与，这一现象背后更深层的原因是什么？于润泽在接受《证券日报》记者采访时提到三个维度的主因。

第一，A股近些年的股价表现结合其基本面而言，凸显了中长期的投资价值，因此吸引了中长期资金的参与。

“我们以股债收益比为代表的择时指标为例，今年以来这一指标一度上升至3倍标准差附近，说明权益的投资性价比达到了历史高位水平，对于强调价值投资的中长期资金而言，或将是一个关注的机会。”于润泽坦言，机构投资者在面对市场波动时，往往表现得更为理性，他们倾向于在市场下跌时“越跌越买”的投资逻辑，善于抓住市场低估的机会。也因此，可以看到机构的资金流入与市场走势之间存在显著的负相关关系。

第二，宽基ETF的规模扩大与中长期资金的积极参与密切相关，背后反映了机构投资者在市场低迷时的理性选择和对价值投资理念的追求。

“我们相信在经历了一段时间的调整后，广大投资者也将逐渐认识到优质资产的价值，选择通过宽基ETF等工具进行投资配置。”于润泽表示。

第三，除了长期资金的流入外，宽基指数ETF的占比上升本身也揭示了投资者行为从交易走向配置。

于润泽称：“一直以来，A股ETF市场的行业主题指数占比偏高，而2023年以来，宽基指数占比开始快速上升，进入2024年，宽基指数的占比进一步上升。我们认为几年前市场ETF的投资行为偏向交易，而这难以长期获得赚钱效应，也不利于资本市场的长期资金流入。”

ETF“机构化”趋势显著

认可度和接受度不断提升

目前，ETF“机构化”趋势显著，从券商、私募等拓展到企业年金、职业年金计划和险资等，这一现象意味着市场正朝着更为成熟和稳健的方向发展，反映出投资者对于ETF的认可度和接受度不断提升。

于润泽分析认为，机构资金的注入有助于提升市场的流动性和稳定性。企业年金和职业年金计划通常具有较长的投资期限，通常关注长期回报，能够为市场提供稳定的资金来源，增强市场的抗压能力。同时，保险资金的参与则意味着更多的长期资本进入市场，促进了资产的合理配置。

ETF的“机构化”趋势意味着产品的创新与多样化。随着更多机构投资者的参与，市场对于ETF产品的需求日益增加，促使基金管理公司加大研发力度，推出更加契合投资者需求的产品。

“机构化”趋势提升了ETF在投资组合中的重要性。越来越多的机构投资者将ETF作为资产配置的重要工具，ETF的低费用结构和灵活性，使其成为机构投资者优化投资组合的有效选择。同时，这一趋势也反映出市场对透明度和效率的需求不断上升。在低利率环境等背景下，机构投资者更倾向于利用ETF进行高效的资产配置和风险管理。

ETF的“机构化”趋势意味着监管政策的逐步完善。监管机构对于ETF市场的支持，促进了市场的规范化和健康发展。这不仅有助于吸引更多的机构资金进入，也提升了市场的整体信心，使得ETF产品能够更好满足投资者需求。

指数更新迭代加速

核心产品“含新率”高

宽基ETF具有独特的优势和吸引力，以深证100ETF为例，其底层资产包括哪些？是否具有长期配置价值？

“深证100ETF具有长期投资配置价值，主要原因是深证100是中国新经济的代表指数。”于润泽认为，深证100主要关注深市的龙头个股，在良好的基本面与市场龙头个股的筛选要求下，深证100的成份股无疑更能满足中长期投资、价值投资的需要。

他认为：“10年前，指数成份主要以房地产、基础化工、钢铁等传统行业为主。随着中国经济的不断发展和转型，在深证100指数上的体现是这些行业的占比开始下降，取而代之的是电力设备、医药生物、计算机等先进生产力行业的崛起。深证100凸显了指数更新迭代、自我更替的特点，可以代表中国经济改革发展的方向。因此，投资深证100并不仅仅是投资某几个特定的行业，而是投资中国经济的未来。相比其他适合做短期交易的行业主题型指数产品而言，深证100ETF更适合做长期的资产配置。”

那么，深证100ETF的“新质生产力”含量到底有多少？于润泽解释称：“在成份股上，相较全市场代表的中证全指、宽基指数代表沪深300，深证100成份股的‘新质生产力’含量更高，成份股中属于专精特新企业的股票数量占比为39%，超过中证全指和沪深300。”

“我们将深证100的最新成份股大类风格权重分布与其他常见的宽基指数进行了比较。深证100的权重更加集中在先进制造、科技和消费等领域，其中科技板块的权重达到26.40%。”于润泽表示。

提升投研和服务能力

创造长期收益

为了更好服务投资者，更好服务国家战略和新质生产力发展，监管部门表示，将进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基ETF等指数化产品创新。那么，从基金经理的角度看，如何为投资者创造长期收益？

对此，于润泽表示，提升投研和服务能力，以创造长期收益，尤为重要。

首先，增强投研能力是关键。基金经理应深入研究市场动态和宏观经济形势，建立全面的投研框架，以提高对行业和公司基本面的理解。此外，利用大数据和人工智能等先进技术手段进行量化分析，有助于提升决策的科学性和准确性。

其次，要注重风险控制。投资者对收益的追求离不开对风险的管理。基金经理应建立健全风险管理体系，通过多元化投资、动态调整持仓和设定止损策略等手段，降低投资组合的波动性；定期进行压力测试和情景分析，以评估在不同市场环境下的风险暴露，确保投资组合的稳健性。

再次，提升投资者服务能力也是不可忽视的一环。基金经理应主动与投资者沟通，了解他们的投资需求和风险偏好，提供个性化的投资建议。同时，定期举办投资者教育活动，帮助投资者理解投资产品的特点和市场风险，增强他们的投资信心。此外，透明的信息披露机制也十分重要，定期更新投资组合表现和市场策略，确保投资者能够及时掌握相关信息。

最后，关注可持续投资和社会责任。随着ESG投资理念的兴起，基金经理应将可持续发展纳入投资考量。这不仅符合国家战略，也能够吸引越来越多重视社会责任的投资者，从而拓宽投资者基础。

(责编：罗知之、陈键)

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