彭 妍

原标题：多地房贷利率跟随LPR下调 部分地方降至“2字头”

随着5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下调25个基点，各地房贷利率也作出了新的调整。《证券日报》记者采访多地银行了解到，此次LPR下调后，除了北京、上海和深圳的房贷利率还停留在“3字头”外，多数城市的房贷利率已经降至“2字头”。

东方金诚宏观首席分析师王青对《证券日报》记者表示，四季度的重点是在10月份LPR报价下调后，引导企业和居民贷款利率，特别是新发放的居民房贷利率较大幅度下行。展望未来，着眼于促进房地产市场止跌回稳，提振经济增长动能，带动物价水平温和回升，2025年LPR报价或还有一定下调空间。

多地银行房贷利率

已跟进调整

10月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月份贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。两个品种较上月均下降25个基点。5年期以上LPR和居民的个人住房贷款密切相关，5年期以上LPR下降之后，房贷利率将会相应调整。

最新LPR数据公布后，《证券日报》记者调查了多个城市的最新情况。记者从北京多家国有大行和股份行获悉，此次LPR下调后，北京房贷利率也随之下调。另外，对于二套房，利率政策下限按五环内外区分。

建行北京某支行的个贷经理向记者介绍，已接到最新通知，新发放按揭贷款利率按照新LPR定价，目前5年期以上LPR为3.6%，首套房商贷利率为3.6%减45个基点，为3.15%，如果是二套房，购买五环内住房的商贷利率为3.6%减5个基点，为3.55%，购买五环外住房的商贷利率为3.6%减25个基点，为3.35%

《证券日报》记者致电上海地区多家银行了解到，上海首套房商贷利率和二套房商贷利率分别在LPR的基础上减45个基点和5个基点。LPR调整之后，上海多家银行首套房商贷利率降至3.15%，二套房商贷利率分别降至3.55%、3.35%（重点区域）。重点区域包括自贸区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域实行差异化政策。

“此次调整后，深圳首套房商贷利率和二套房商贷利率分别为3.15%和3.55%，在LPR的基础上分别减45个基点和5个基点。”某国有大行深圳支行个贷经理告诉记者。

除了北京、上海和深圳之外，其他城市房贷利率已从“3字头”下降到“2字头”。以广州为例，多家银行首套房商贷利率从2.95%降至2.85%。建行杭州某支行个贷经理告诉记者，该行房贷利率也随着LPR下调，目前首套房商贷利率为5年期以上LPR减70个基点，即2.9%。“首套房商贷利率是5年期以上LPR减65个基点，目前为2.95%。”建行南京某支行的个贷经理对《证券日报》记者表示。

支持政策预期强

利好效应逐步显现

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，由于5年期以上LPR报价是银行中长期贷款的定价基础，10月份LPR报价下调25个基点后，将带动企业和居民中长期贷款利率更大幅度下调，进而激发实体经济融资需求，促消费、扩投资，提振经济增长动能，带动物价水平温和回升，而且有助于促进房地产市场止跌回稳。

“另外，5年期以上LPR报价下调，还会带动存量房贷利率相应下调，减轻存量房贷家庭的按揭负担，向楼市释放积极信号。”王青表示。

展望LPR趋势，中财期货预计，后续货币政策有进一步宽松的空间，LPR年内或进一步下调。

此外，房地产“一揽子”配套政策正在加速落实。10月17日，住建部、财政部、央行、自然资源部、金融监管总局五部门联合推出稳楼市组合拳，概括为房地产“四四二”措施，即“四个取消、四个降低、两个增加”。

王青表示，伴随“四四二”措施在楼市供需两端的全面发力，特别是5年期以上LPR报价下调将带动四季度新发放的居民房贷利率更大幅度下行，短期内楼市将出现较为明显的反弹，房地产投资累计同比降幅也会收窄。

在中指研究院市场研究总监陈文静看来，目前市场“回稳”迹象明显，居民置业信心有所恢复，预计短期内新政将继续显效，10月份市场销售数据将出现明显增长。

(责编：罗知之、陈键)

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