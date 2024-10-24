人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多地房贷利率跟随LPR下调 部分地方降至“2字头”

彭 妍
2024年10月24日09:01 | 来源：证券日报
小字号

原标题：多地房贷利率跟随LPR下调 部分地方降至“2字头”

随着5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下调25个基点，各地房贷利率也作出了新的调整。《证券日报》记者采访多地银行了解到，此次LPR下调后，除了北京、上海和深圳的房贷利率还停留在“3字头”外，多数城市的房贷利率已经降至“2字头”。

东方金诚宏观首席分析师王青对《证券日报》记者表示，四季度的重点是在10月份LPR报价下调后，引导企业和居民贷款利率，特别是新发放的居民房贷利率较大幅度下行。展望未来，着眼于促进房地产市场止跌回稳，提振经济增长动能，带动物价水平温和回升，2025年LPR报价或还有一定下调空间。

多地银行房贷利率

已跟进调整

10月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月份贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。两个品种较上月均下降25个基点。5年期以上LPR和居民的个人住房贷款密切相关，5年期以上LPR下降之后，房贷利率将会相应调整。

最新LPR数据公布后，《证券日报》记者调查了多个城市的最新情况。记者从北京多家国有大行和股份行获悉，此次LPR下调后，北京房贷利率也随之下调。另外，对于二套房，利率政策下限按五环内外区分。

建行北京某支行的个贷经理向记者介绍，已接到最新通知，新发放按揭贷款利率按照新LPR定价，目前5年期以上LPR为3.6%，首套房商贷利率为3.6%减45个基点，为3.15%，如果是二套房，购买五环内住房的商贷利率为3.6%减5个基点，为3.55%，购买五环外住房的商贷利率为3.6%减25个基点，为3.35%

《证券日报》记者致电上海地区多家银行了解到，上海首套房商贷利率和二套房商贷利率分别在LPR的基础上减45个基点和5个基点。LPR调整之后，上海多家银行首套房商贷利率降至3.15%，二套房商贷利率分别降至3.55%、3.35%（重点区域）。重点区域包括自贸区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域实行差异化政策。

“此次调整后，深圳首套房商贷利率和二套房商贷利率分别为3.15%和3.55%，在LPR的基础上分别减45个基点和5个基点。”某国有大行深圳支行个贷经理告诉记者。

除了北京、上海和深圳之外，其他城市房贷利率已从“3字头”下降到“2字头”。以广州为例，多家银行首套房商贷利率从2.95%降至2.85%。建行杭州某支行个贷经理告诉记者，该行房贷利率也随着LPR下调，目前首套房商贷利率为5年期以上LPR减70个基点，即2.9%。“首套房商贷利率是5年期以上LPR减65个基点，目前为2.95%。”建行南京某支行的个贷经理对《证券日报》记者表示。

支持政策预期强

利好效应逐步显现

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，由于5年期以上LPR报价是银行中长期贷款的定价基础，10月份LPR报价下调25个基点后，将带动企业和居民中长期贷款利率更大幅度下调，进而激发实体经济融资需求，促消费、扩投资，提振经济增长动能，带动物价水平温和回升，而且有助于促进房地产市场止跌回稳。

“另外，5年期以上LPR报价下调，还会带动存量房贷利率相应下调，减轻存量房贷家庭的按揭负担，向楼市释放积极信号。”王青表示。

展望LPR趋势，中财期货预计，后续货币政策有进一步宽松的空间，LPR年内或进一步下调。

此外，房地产“一揽子”配套政策正在加速落实。10月17日，住建部、财政部、央行、自然资源部、金融监管总局五部门联合推出稳楼市组合拳，概括为房地产“四四二”措施，即“四个取消、四个降低、两个增加”。

王青表示，伴随“四四二”措施在楼市供需两端的全面发力，特别是5年期以上LPR报价下调将带动四季度新发放的居民房贷利率更大幅度下行，短期内楼市将出现较为明显的反弹，房地产投资累计同比降幅也会收窄。

在中指研究院市场研究总监陈文静看来，目前市场“回稳”迹象明显，居民置业信心有所恢复，预计短期内新政将继续显效，10月份市场销售数据将出现明显增长。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨新型消费业态不断创新 3组数据透视我国消费市场活力
　　
数读中国丨拓宽农民致富路 农村物流服务提质增效
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部