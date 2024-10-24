原标题：半导体领域并购潮涌 产业链整合步伐加快

本报记者 张文湘

见习记者 占健宇

在“并购六条”等相关政策的推动下，半导体领域的并购活动日趋活跃。10月22日，科创板上市公司晶丰明源宣布计划收购四川易冲科技有限公司（以下简称“四川易冲”）的控制权，成为半导体行业中的又一并购案例。

中国矿业大学（北京）管理学院硕士生企业导师支培元向《证券日报》记者表示，相关利好政策为半导体行业的并购提供了强有力的保障和动力，“预计行业未来的并购活动会在模式与重心上进行适时调校，将更加注重技术缺口的填补、新兴市场的开拓以及产业链韧性的强化，而非单纯的扩大规模。”

具体来看，晶丰明源披露公告称，公司正在筹划以发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲控制权，同时拟募集配套资金。

资料显示，晶丰明源于2019年在科创板上市，专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售，产品涵盖LED照明电源芯片、电机控制驱动芯片、AC/DC电源芯片和DC/DC电源芯片等。此次拟并购的四川易冲是无线充电芯片和解决方案服务商，专注于磁共振耦合无线充电技术，主要产品是第二代无线充电技术的芯片和智能硬件。

事实上，类似于晶丰明源这样的半导体上市公司并购其他半导体公司的情况并非个例。今年以来，长电科技、炬光科技、长川科技、富乐德、光智科技等多家公司纷纷公告拟并购半导体公司。

工信部中小企业服务专家谢良鸿在接受《证券日报》记者采访时表示，在相关政策的推动下，国内半导体行业正在加速产业链的整合。其中，企业层面更注重产业垂直整合，计划通过实现全产业链覆盖、技术互补和发挥协同效应，提升企业核心竞争力。

值得注意的是，在半导体行业的并购案例中，不乏一些跨界并购案例。例如，百傲化学全资子公司上海芯傲华科技有限公司，拟以7亿元的价格增资苏州芯慧联半导体科技有限公司；双成药业拟以发行股份及支付现金的方式，购买宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份。

盘古智库高级研究员江瀚向《证券日报》记者表示，跨界并购反映出部分企业对半导体产业未来发展的看好。同时，对于原本处于传统行业的企业而言，通过并购进入半导体产业，可以拓展新的业务领域，增加收入来源，从而降低对单一行业的依赖，提高企业整体抗风险能力。

在业内人士看来，随着政策红利的逐步释放，半导体行业的并购重组将持续增多。而随着半导体行业的快速发展，并购企业将迎来更大的市场机遇。

江瀚表示，在全球经济逐步复苏和半导体需求增长的推动下，今年半导体行业呈现出明显的复苏迹象，预计行业有望维持高景气。在此背景下，行业整合的加速和竞争的加剧，将推动并购企业加大技术创新和市场拓展力度，从而提升自身的核心竞争力。

支培元表示，半导体行业复苏亦有助于缩短企业并购后的磨合期，加速双方资源整合与协同效应的发挥，推动技术创新成果快速市场化。

(责编：罗知之、陈键)

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