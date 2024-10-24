李 静

原标题：前三季度黄金价格屡创新高 多家上市公司业绩“水涨船高”

东方财富Choice数据显示，截至10月23日，黄金板块已有3家公司发布三季报，2家公司发布前三季度业绩预告，整体业绩表现向好。

其中，紫金矿业发布公告称，今年前三季度实现营收2303.96亿元，同比增长2.39%；归母净利润243.57亿元，同比增长50.68%。对于业绩表现，紫金矿业表示，报告期内，公司主要矿产品产量实现增长，成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益。

晓程科技前三季度营收实现增长。报告显示，晓程科技前三季度实现营业收入2.37亿元，同比增长28.44%；归属于上市公司股东的净利润为4064.75万元，同比下降3.20%。对于前三季度营业收入增长的原因，晓程科技称主要是期内黄金销售收入增加所致。

山金国际发布的三季报显示，今年前三季度公司实现营收120.71亿元，同比增长70.14%；归母净利润17.27亿元，同比增长54.46%。山金国际表示，前三季度营业收入增长主要得益于贵金属持续高位运行。

另有2家企业发布了前三季度业绩预告。其中，湖南黄金公告称，预计今年前三季度实现归母净利润为6.47亿元至6.89亿元，同比增长68.50%至79.40%。山东黄金公告称，预计今年前三季度实现归母净利为18.5亿元至22.5亿元，同比增加37.52%至67.26%。

对于净利润大幅上涨的原因，上述公司均提及黄金价格上涨的因素。例如，湖南黄金表示，报告期内，业绩上涨的主要原因是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示：“黄金价格上涨通常会直接增加金矿企业的营业收入和利润，同时这也激励着金矿企业增加产量以抓住市场机遇。”

数据显示，今年以来截至三季度末，国际金价屡创新高，伦敦现货黄金价格累计涨幅接近30%，仅三季度就上涨超过13%；国内现货黄金价格亦刷新历史高位，一度突破600元/克。截至10月23日，现货黄金一度突破2750美元/盎司，黄金价格突破800元/克。

“黄金的避险属性仍是其价格上涨的主要驱动力之一。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，此外，美联储开启降息周期，也利好金价上涨。

华鑫证券研报认为，各国央行持续增持黄金，为黄金价格持续上涨打下坚实基础，叠加美联储持续降息的基本面支撑，黄金价格仍存较大上涨动能。

对于黄金价格后期走势，柏文喜分析认为，黄金价格或将走强。主要原因包括国际货币宽松政策的持续，如欧洲央行、英国央行等推动降息，以及多国央行增持黄金意愿强，成为推动全球黄金需求增长的重要力量。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经