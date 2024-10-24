李 冰

原标题：“涉房”领域数字人民币出彩 交易支付过程1秒内完成

日前，北京链家官方公众号发布消息称，已打通了使用数字人民币进行房屋买卖、租赁佣金支付的技术路径。整体看，今年以来，数字人民币“涉房”领域多有探索，并在运营机构积极推动下，呈现纵深发展态势。

支付过程用时不到1秒

近日，租房者王女士在北京链家西派国际公寓门店通过数字人民币方式完成了一笔房产交易的支付，整个支付过程用时不到1秒。王女士表示：“刚才使用的时候，感觉非常方便快捷，数字人民币的支付界面很简洁，一目了然。”

北京链家党委书记尹晓珺表示：“为了满足消费者多样化的支付需求，北京链家在原有支付渠道基础上，新增数字人民币支付方式。此次交易的完成是数字人民币在房产交易领域的有益探索和成功尝试，也让消费者享受到了更加便捷、安全的支付体验。”

目前，北京链家所有门店均已开通了数字人民币收款业务。未来，北京链家还将不断探索扩大数字人民币在房产租赁与交易领域的应用范围，持续推动数字人民币试点工作。

中国银行研究院研究员杜阳对《证券日报》记者表示：“数字人民币在‘涉房’场景中的应用可以带来多方面利好，一是提高安全性；二是简化流程；三是增加交易的透明度；四是提供监管便利，利用数字人民币，监管机构能够有效监控资金流动，迅速识别和处理潜在风险。这种实时监测能力有助于维护市场稳定，增强金融系统的韧性；五是促进政策落实，在住房补贴等政策实施中，数字人民币的便利性使得资金发放更加高效；六是提升金融服务的普惠性。”

在博通咨询金融业资深分析师王蓬博看来，数字人民币利用智能合约技术，交易记录被完整地记录和追溯，可以更好地监控涉房资金的流向，有助于解决房产交易中的纠纷，为交易双方提供更可靠的证据。此外，数字人民币交易过程中还有资金安全性、交易便捷性等优势。

呈纵深发展态势

整体看，数字人民币在各试点地区落地的应用场景正由点及面发展，并在多领域提速。今年以来，“涉房”领域在运营机构积极推进下，已有多个试点地区落地相关应用。

5月份，苏州工业园区规划建设委员会称，园区房地产交易管理中心与招商银行苏州分行不断推进“数字人民币资金托管”模式，实现数字人民币赋能存量房交易托管资金管理，成为苏州市首个成功案例。6月6日，在中国人民银行珠海市分行的支持与指导下，中国银行横琴粤澳深度合作区分行成功为购买“澳门新街坊”住宅的澳门居民发放数字人民币按揭贷款到开发商对公数字人民币钱包。9月份，全国首例定向安置房票系统与数字人民币相结合的应用场景落地，为房地产市场库存去化及数字化转型打造了新典范，也为金融科技与数字人民币应用场景的深度融合提供了新路径。

同时，还有部分省市区公布了数字人民币在“涉房”领域应用成绩单。比如，广州住房公积金数字人民币业务上线以来办理量逐月攀升，成功受理数字人民币业务22436笔，交易金额5058.68万元。

杜阳预计，未来数字人民币在涉房领域待探索应用包括：一是结合区块链技术，数字人民币可用于自动化执行房地产交易条款，确保合同的透明性和安全性；二是推广数字人民币用于物业管理费的支付，提升收款效率，减少现金交易；三是探索将数字人民币用于房产税的缴纳，简化流程，提升政府的税收管理效率；四是利用数字人民币的交易数据，构建更为精确的信用评分系统，帮助银行更好地评估借款人的信用风险；五是推进数字人民币在租赁市场的全面应用，以确保租赁信息的透明和可靠性，降低纠纷风险。

“数字人民币与智能合约的结合能够助力房屋买卖、租赁佣金支付可靠流转，为房屋交易、房屋租赁资金安全保驾护航，这是多地积极推动数字人民币‘涉房’领域应用落地实践的原因。以公积金应用场景为例，此前部分试点地区已完成数字人民币在所有涉及资金流业务中的全盘收付，增强了供给侧数字人民币服务水平。预计，数字人民币试点的应用场景广度及深度将不断拓宽，除了小额零售领域，在大额对公、民生政务等领域亦将得到深化。”素喜智研高级研究员苏筱芮说。

(责编：罗知之、陈键)

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