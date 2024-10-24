人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

巨型3D打印机可快速建造碳纤维中子火箭

2024年10月24日09:04 | 来源：科技日报
小字号

原标题：巨型3D打印机可快速建造碳纤维中子火箭

科技日报北京10月23日电 （记者刘霞）制造大型复合材料火箭绝非易事，工程师团队需要耗费大量时间，手工铺设成千上万层碳纤维，以确保其精确对齐。据美国趣味科学网站22日报道，为大幅缩短这一耗时过程，美国火箭实验室公司使用了一款重达90吨的巨型3D打印机——自动纤维铺设（AFP）机，能将上述过程从几周缩短至一天。

该公司宣称，AFP机能以惊人速度制造碳纤维层，并以超高精度构建复杂结构。目前，公司正利用AFP机打造中子火箭，有望将火箭制造时间减少15万个工时，这将显著提升中子火箭的生产效率，使其更具成本效益。一旦完成，中子火箭将成为全球最大碳复合材料火箭。

今年8月，该公司在位于美国马里兰州的中子火箭工厂安装了这台巨型AFP机。这台机器长12米，能生产火箭上由碳复合材料制成的所有大型部件，包括28米长的级间段和整流罩、直径7米的火箭一级箱和直径5米的火箭二级箱的面板。

火箭实验室公司指出，AFP机能以每分钟100米的速度，快速铺设碳纤维复合材料。此外，它还内置了一个检测系统，能在铺设碳纤维复合材料的过程中，自动检查其中的微小缺陷。一旦发现瑕疵，系统将立即提醒操作员予以修复，从而确保运载火箭的结构符合质量标准。

火箭实验室的中子火箭计划大规模采用碳纤维复合材料。这种材料不仅强度惊人，而且重量极轻，是太空旅行的理想选择。

该公司表示，在这款巨型3D打印机的帮助下，他们将能以更低成本、更快速度制造出中子火箭。第一枚中子火箭预计于2025年发射升空。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨新型消费业态不断创新 3组数据透视我国消费市场活力
　　
数读中国丨拓宽农民致富路 农村物流服务提质增效
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部