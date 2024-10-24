赵汉斌

原标题：“中国绿色铝谷”在层峦中崛起

万山丛中的云南文山，是我国西部陆海新通道的重要节点：一头接着粤港澳大湾区，一头接着东南亚国家，有3个国家一类口岸，是建设面向南亚东南亚辐射中心的前沿。

10月22日，记者在2024年“中国绿色绿谷”论坛上了解到，近年来，文山壮族苗族自治州（以下简称“文山州”）抢抓国家产业布局调整重大机遇，主动承接产业转移，推动传统制造业转型升级，先后引进一批世界500强、中国500强企业落地，建成绿色电解铝产能343万吨，成为云南省乃至全国绿色电解铝产能最大区域，“中国绿色铝谷”在这里迅速崛起。

铝加工产能近700万吨

世界铝业看中国，绿色铝业看文山。

在文山州，云南（砚山）绿色铝创新产业园、文山市绿色铝创新发展示范基地和富宁县绿色铝循环发展示范基地已成鼎足之势。

目前，铝合金棒、铝板带、铝箔、建筑型材、合金导线等产品，已形成系列产品；铝原料—电解铝—铝材精深加工—铝应用—再生铝全产业循环链已初步构建，绿色铝产业集群效应凸显，繁星璀璨。

依托丰富的绿电和铝土矿资源，短短几年间，中国铝业集团、山东魏桥创业集团、河南神火集团等企业相继落地文山州，形成了集铝土矿、氧化铝、电解铝、铝精深加工、再生铝等于一体的全产业链。

“云南是打造绿电+先进制造业新优势、加快探索绿电高价值的示范中心，发展绿色铝产业优势明显。”云南省发展改革委二级巡视员宋予说，云南蕴藏了全国约20%的清洁能源资源，电力装机超过1.4亿千瓦，绿色能源装机占比达90%。

近年来，文山州加快水电、风电、光伏、天然气等清洁能源项目建设，全州绿色能源装机占比98%；建成两条天然气管线，年供气量5亿立方米。“在文山，每生产1吨铝，相比火电减少8吨二氧化碳排放，达到全球先进水平！”文山州委副书记、州长马忠俊说。

目前，已有44个铝产业链项目落地文山州，铝加工产能达到676万吨。2023年，全州实现绿色铝综合产值567.4亿元，今年将突破800亿元，明年将实现千亿元目标。

“三化”赋能产业链升级

在采访中，记者了解到，“长征”系列火箭、“天问”探测器、C919大飞机、“天眼”等国家重点工程，离不开优质铝材，这些领域的上千个品种、数十万吨优质铝材，已实现自主可控。

对中国铝业集团等企业来说，“北铝南移”并不是简单的产业转移，而是以高端化、数字化、低碳化为方向赋能产业链升级的契机。“在强化产业协同方面，我们主动将原料采购的重心向云南等具备绿色能源优势的省份转移，并加快项目建设进度，力求实现绿电铝资源本土转化。”中国铝业集团高端制造股份有限公司副总经理汤勇说。

在深化技术创新方面，中国铝业集团高端制造股份有限公司着力开发铝液直熔、铝灰回收、保级利用等工艺技术，探索低能耗、低损耗的绿色低碳发展之路；在构建循环体系方面，企业与下游主机厂深度联动，共同建立废料闭环回收体系，不断加大“城市矿山”开发力度，发展循环经济。

“云南把铝工业作为支柱产业来培育和发展，战略定位更加清晰。”河南神火集团有限公司党委书记李炜认为，眼下，当地基础设施和电网配套与能源保障能力均不断完善和提升。

记者了解到，2023年，绿色铝产业成为云南省新的千亿级产业。今年前三季度，文山州地区生产总值增速位列云南第一，以绿色铝为代表的产业优势，正不断转化为发展胜势。目前，文山州正深入实施“工业强州”战略，围绕铝水100%就地转化和铝材100%精深加工等目标，打造汽车零部件、建筑铝材、终端消费品三个百万吨级绿色铝加工集群，推动铝产业向精深加工延伸，力争实现绿色铝产值3000亿元以上。

“我们将充分发挥绿电+先进制造优势，以商招商、延链升级、聚链成群，把绿色铝做成云南重要支柱产业。”文山州委书记陈明说。

(责编：罗知之、陈键)

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