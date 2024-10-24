人民网北京10月24日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，10月24日，商务部消费促进司负责人谈2024年9月我国消费市场情况时表示，9月份，消费品以旧换新政策效能不断释放，消费市场呈现回升向好态势。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。前三季度，社会消费品零售总额35.36万亿元，同比增长3.3%。

一是以旧换新成效显现。据国家统计局数据，9月份商品零售额3.67万亿元，同比增长3.3%，增速比上月加快1.4个百分点。限额以上单位家电零售额同比增长20.5%，增速比上月加快17.1个百分点；汽车、家具零售额同比均增长0.4%，实现由负转正。

二是服务消费较快增长。据国家统计局数据，前三季度，服务零售额同比增长6.7%，增速比同期商品零售额快3.7个百分点，其中餐饮收入3.94万亿元，同比增长6.2%；居民人均教育文化娱乐消费支出、交通通信消费支出同比分别增长10.1%和10.0%。

三是线上线下协同发展。据国家统计局数据，前三季度，线上消费较快增长，实物商品网上零售额同比增长7.9%，占社零总额比重达25.7%。实体零售平稳增长，限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.7%、4.0%、2.4%。

四是乡村消费快于城镇。据国家统计局数据，9月份，乡村消费品零售额6068亿元，同比增长3.9%，增速比城镇快0.8个百分点。前三季度，乡村消费品零售额4.77万亿元，同比增长4.4%，增速比城镇快1.2个百分点；农村居民人均消费支出同比增长6.5%，增速比城镇快1.5个百分点。

(责编：孙红丽、高雷)

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