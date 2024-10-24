据中国煤科消息，近日，中国煤科所属科工国际、天地科技国际分公司以及金租公司组团赴坦桑尼亚、埃塞俄比亚等非洲国家调研考察交流，参加中非友好合作工程“点亮乡村”计划，开展一系列商务考察和调研交流，出席在北京举行的“坦桑尼亚-中国合作新时代”总统欢迎仪式，拜访了埃塞俄比亚驻华使馆，并与埃中、坦中友好合作委员会建立常态化的对接合作机制，持续推进中非煤炭行业的交流与合作走深走实。

中国煤科相关负责人介绍，“点亮乡村”计划是由埃中、肯中及坦中等友好合作委员会和各国家各部委（能源部、农业部、矿业部、贸易部等）共同发起的一项达100亿美元体量的乡村惠民工程。中国煤科作为“采购联合体”和“服务联合体”代表企业，应邀参加了坦中、埃中商业论坛、矿业论坛、贸易和投资论坛等高级别商务活动，与两国的外交部、国家投资委员会、矿业部、能源部、投资促进局、贸易和工业部、国家矿业公司等政府机构和企业进行了深度交流，并参观调研了当地国家级经济工业园区。

在商务交流活动期间，中国煤科调研团与非方达成多项共识，向与会政府机构和中国出海企业等详细介绍了中国煤科在矿山领域的先进技术与装备以及国际合作项目实践，提出了关于煤炭、金矿、铜矿钾盐矿建设方面的专业化建议，并与两国行业部委在国家煤炭开采规划、煤田设计与矿井建设、工艺与设备的优化、非洲煤炭行业整体的机械化水平提升等方面达成了共识。

通过本次商务考察及系列交流活动，中国煤科对非洲煤炭市场的整体趋势、社会经济、产业现状、投资环境、煤炭能源需求有了更为清晰的了解，积极推动了中国煤炭开采科技、设备制造和能源服务走向非洲市场，为后续搭建煤炭行业中非合作框架机制、推动成熟项目合作、提升中国煤科在非洲矿业领域的影响力和知名度奠定了良好基础。

党的十八大以来，中国煤科坚持以科技为核心、人才为根本、市场为导向、客户为中心的理念，大力推进“集团化、专业化、区域化、国际化”发展，依靠煤炭先进技术和装备积极开拓国际市场，用智慧和汗水铸就了中国煤科品牌。中国煤科主动投身非洲市场，积极探寻与非洲国家的合作领域，努力促进非洲能源及经济社会发展，为共筑高水平中非命运共同体贡献中国煤科方案。

“未来，中国煤科将以更加开放的姿态、更加务实的举措，为非洲地区提供高端、绿色、智能、可持续的煤炭能源解决方案，助力非洲能源及经济发展，加快提升非洲的工业化进程，为中非共逐现代化之梦贡献更多力量。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经