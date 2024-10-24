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光大银行北京分行股票回购增持贷款首单合作企业发布公告

2024年10月24日09:48 | 来源：中国网财经
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原标题：光大银行北京分行股票回购增持贷款首单合作企业发布公告

　　10月23日，上市公司北京利尔高温材料股份有限公司发布公告，与光大银行北京分行达成股票回购增持贷款合作，标志着光大银行首批股票回购增持贷款业务落地。

　　围绕贯彻落实9月26日中央政治局会议精神，结合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等金融主管部门陆续发布的增量政策，光大银行总行党委迅速行动，第一时间传达学习并研究具体工作措施，结合光大集团党委部署要求，制定《中国光大银行关于深入贯彻落实9月26日中央政治局会议精神及相关部署的工作措施》，共形成10个方面28项具体工作措施。光大银行北京分行在总行政策指引下，积极响应、迅速行动，成立专项工作小组，按照总行下发的优质上市公司及主要股东营销地图，高频召开营销推动会，高效梳理目标客户清单，努力将增量政策尽快转化为实物工作量。

　　北京利尔是国家级专精特新“小巨人”企业，是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者，同时也是大型耐火材料制造领域领军企业。获悉企业股票回购需求后，北京分行主动上门对接企业融资需求，再由总行提供接力式服务，并充分发挥光大集团内部协同优势，为企业量身定制金融服务方案，以专业、高效、优质的服务赢得客户的充分认可，成功推动合作落地。此外，北京分行还将在财富管理、贸易融资等多个领域与北京利尔开展深入合作，为支持专精特新企业发展提供光大助力。

　　光大银行北京分行将全面落实党中央、国务院各项决策部署，干字当头、迅速行动，依托光大集团优势资源，助力资本市场内在稳定性长效机制建设，以“光大所能”服务“国之所需”。

(责编：董童、李源)
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