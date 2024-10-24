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成品油价格小幅上涨 短期内国际油价仍将震荡运行

2024年10月24日10:45 | 来源：人民网
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人民网北京10月24日电 （记者杜燕飞）国家发改委23日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自10月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨90元和85元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.07元。

至此，国内油价迎来年内第9次上调，国内油价呈现“9涨8降4搁浅”格局。除海南和西藏外，其他地区92号汽油价格仍维持在“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花3.5元。

国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内(10月10至10月22日)，国际油价小幅上涨，预计短期内国际油价仍将呈震荡运行走势。

下一轮成品油调价窗口将于11月6日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局呈现下调趋势。展望后市，石油需求整体疲软的特征并未扭转，国际油价上行动力欠佳。

金联创成品油分析师王延婷告诉人民网记者，地缘政治因素不确定性仍然存在，短期内国际原油走势较为震荡。

卓创资讯成品油分析师戴田东表示，美国石油累库、“欧佩克+”增产预期等因素将对市场形成利空，预计未来国际油价或延续弱势。

国家发改委价格监测中心预计，全球原油需求增速放缓，美国、巴西等国家产量增长，“欧佩克+”坚持12月起逐步退出自愿减产措施，原油供需关系总体较为宽松。但当前中东地区地缘因素将提升原油的“风险溢价”，加大国际油价运行的波动性。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.67元/升

西藏拉萨：92号汽油8.43元/升

云南昆明：92号汽油7.7元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.7元/升

贵州贵阳：92号汽油7.68元/升

四川成都：92号汽油7.65元/升

重庆：92号汽油7.62元/升

广西南宁：92号汽油7.61元/升

广东广州：92号汽油7.58元/升

湖北武汉：92号汽油7.57元/升

河南郑州；92号汽油7.56元/升

北京：92号汽油7.56元/升

甘肃兰州：92号汽油7.55元/升

河北石家庄：92号汽油7.55元/升

天津：92号汽油7.55元/升

江苏南京：92号汽油7.53元/升

浙江杭州：92号汽油7.53元/升

福建福州：92号汽油7.52元/升

山东济南：92号汽油7.52元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.52元/升

吉林长春：92号汽油7.52元/升

上海：92号汽油7.52元/升

江西南昌：92号汽油7.52元/升

青海西宁：92号汽油7.51元/升

安徽合肥：92号汽油7.51元/升

湖南长沙：92号汽油7.51元/升

山西太原：92号汽油7.51元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.49元/升

宁夏银川：92号汽油7.46元/升

陕西西安：92号汽油7.44元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.35元/升

备注：数据来源于各省(市、自治区)发改委网站

(责编：郭思邈、高雷)
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