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交通银行与渣打银行签署数字货币战略合作备忘录

2024年10月24日10:57 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行与渣打银行签署数字货币战略合作备忘录

　　10月21日，2024年Swift国际银行业运营大会(简称“Sibos2024年会”)在北京召开。年会期间，交通银行与渣打银行共同签署《数字货币战略合作备忘录》(以下简称“《备忘录》”)。交通银行行长张宝江与渣打集团行政总裁温拓思(Bill Winters)出席签约仪式。

　　根据《备忘录》，双方将成立联合工作组，共同探索建立数字货币的跨境支付结算基础体系和机制，提升跨境支付结算的效率和便利性，共创更为丰富的数字货币应用场景，通过应用场景创新带来的增量客户价值，推动扩大数字货币的应用范围。

　　下一步，交通银行将持续发挥数字人民币运营机构优势，深入推进与全球金融机构构建深层次、多维度的数字货币研发和推广合作，提升金融服务效率与用户体验，推动数字经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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