原标题：2024算力网发展大会在京举办 共绘算力网发展新蓝图

10月22日，由北京市海淀区政府指导、中国信息协会和鹏城实验室联合主办的“2024算力网发展大会暨中国信息协会算力网专业委员会成立大会”在中关村国家自主创新示范区展示中心举办。大会汇聚了多个部门和机构的代表，共同见证算力网专委会成立，展望算力网发展的未来。

中国信息协会会长王金平在致辞时表示，算力网以及基于算力的人工智能，都在服务中国式现代化、支撑新质生产力、赋能数字强国中起着不可替代的关键作用。中国信息协会作为中国信息化领域的全国规模的行业协会，也必将发挥协会行业组织优势和桥梁纽带作用，积极汇聚行业力量。

王金平对算力网专委会的成立表示热烈祝贺并寄予厚望。希望通过中国信息协会算力网专业委员会的组建，能够凝聚算力网领域各方力量，为建设中国式现代化贡献力量、为数字经济与新质生产力协同发展提供智力支撑、为建设数字强国贡献力量。

在全场嘉宾的共同见证下，中国信息协会算力网专业委员会宣布成立，中国信息协会会长王金平宣读了成立通知、任命通知及首批成员名单，并举行了专委会揭牌仪式。

中国信息协会算力网专业委员会新任主任梅建平在发言中强调了专委会在推动算力网建设中的重要作用，表示将积极推动算力网专业委员会的各项工作，加强“政、产、学、研、用、金、介”的紧密合作，为算力网的发展贡献力量。

梅建平说：“算力网专委会未来将在算力网的场景应用、行业标准、成熟度评价、国际合作、绿色算力发展等方面开展积极有效的工作，与算力网专委会成员共同抓住这一历史发展的新机遇，推动我国算力网技术、产品和应用实现质的飞跃，促进算力网乃至整个国民经济的持续发展，更好地赋能各行业的新质生产力发展。”

算力网专委会成员之江实验室、鹏城实验室、中国移动、中国电信、中国联通、华为、曙光、算力自由作为算力网专委会算力供给单位代表与中国高校算力联盟秘书长翼斌共同发起了“算力共享助学计划”倡议，共建和优化中国算力生态、储备人才，进一步推动算力网在人工智能等领域人才培养的道路上发挥更大的作用。

大会上，由中国人工智能学会副秘书长、全国人工智能应用场景创新挑战赛组委会秘书长余有成、中国信息协会算力网专委会秘书长李扬、鹏城实验室、之江实验室、上海人工智能实验室、北京智源人工智能研究院作为代表共同启动“全国人工智能应用场景创新挑战赛智能算力专项赛”。该赛事由中国人工智能学会、科技部新一代人工智能发展研究中心主办，算力网专委会承办，旨在加速人工智能核心技术攻关，着力解决算力网重大应用和产业化问题，促进应用场景创新与科技成果产业落地。

据悉，中国信息协会算力网专委会筹建以来，已有近百家会员单位加入，覆盖算力网领域 “产、学、研、用、金、介” 全链条的强大产业生态。发起单位涵盖国内知名高校院所、权威科研机构、硬件制造、电信运营商、网络设备、算力调度、超算智算中心、算力设备制造、系统集成、人工智能、量子计算企事业单位以及金融和中介服务机构。依托算力网专委会这一平台，算力网生态的各方力量将汇聚一堂，共同谋划、共同促进、共同分享算力网创新发展的丰硕成果，为新质生产力的创新发展提供坚实支撑。

(责编：董童、李源)

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