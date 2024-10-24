金秋十月，在河南省虞城县的乡村田野上，一幅生机勃勃的画卷徐徐展开，而这背后的重要推动力量，是越来越多的人才回归乡村，为乡村振兴战略的实施注入了源源不断的活力。

近年来，随着乡村振兴战略的大力推进，虞城县积极出台一系列优惠政策和措施，吸引各类人才返乡创业就业。回归的人才带着在城市积累的知识、技能和经验，投身到农业农村现代化建设的各个领域，为乡村振兴添砖加瓦。

农业创新的引领者

虞城县以农村青壮年、返乡农民工、回乡大学生等为重点，培育新型职业农民，深度挖掘本地党员、群众中有一定产业发展基础、有一定专业实用技术、群众口碑好的党员、群众，重点培育出一批“有文化、懂技术、善经营”的“新农人”，打造更加专业的人才队伍，为乡村振兴战略培养生力军。

站集镇林阁村的林广付依托乡村振兴局、经作中心等单位开展的专项培训班、电子商务培训、农业产业培训等平台，积极进行农业产业结构调整，2016年注册成立了虞城县永犇家庭农场，在不断摸索中走出一条高科技种养殖相结合路子。目前农场占地2000余亩，饲养肉牛500余头，带动周边100余户村民走上致富路。

乡村教育的点亮者

在城市有着丰富教学经验的王丹 ，始终心系家乡的教育事业。当看到农村学校师资力量、教育质量有待提高时，她果断放弃了城市的优厚待遇，回到稍岗镇三庄初级中学任教，不仅带来了先进的教学方法和教学理念，还积极组织开展各种课外兴趣小组和社团活动。

王丹主动申请加入“集团化办学”，成为支教老师中的一员，在校领导的规划下帮扶滚轮小学、赵桥小学、三庄初中附属小学，带孩子们体验奥尔夫教学法，创新沙锤、响板、铃鼓等小乐器，感受着从未接触过的音乐魅力。.越来越多的孩子在更广阔的舞台上展示风采，变得更加从容自信。王丹只是千千万万教师中的一个缩影。他们为乡村教育带来了新的希望。

文化传承的推动者

2007年大学本科毕业后的吴素平，怀揣城市梦的她依然放不下家乡的手工鞋、虎头靴，成立了虞城县仙脚丫手工坊，把传统手工布鞋制作技艺转化为制鞋产业，并成为母婴用品领域的知晓品。2014年毕业于中国农业大学的硕士研究生徐侠影，出生在有百年历史的粽子村界沟镇邵古同村，凭着这份“粽子情怀”带领乡亲们把小粽子做成了大产业，将“邵古同粽子”打出品牌，卖到了大江南北。

为了更好地支持人才回归，虞城县加大了对乡村基础设施建设的投入，改善了交通、通信、水电等条件，为人才提供了良好的创业和生活环境。同时，建立了完善的人才服务机制，为回归人才提供政策咨询、项目申报、技术指导等一站式服务，解决他们的后顾之忧。

人才回归助力乡村振兴的成效已经初步显现。乡村经济得到了快速发展，农民收入显著提高，乡村面貌焕然一新。未来，虞城将继续加大对人才回归的支持力度，吸引更多的人才投身到乡村振兴的伟大事业中，共同谱写乡村发展的新篇章。（通讯员刘春梅）

(责编：曹淼、高雷)

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