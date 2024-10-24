在虞城广袤大地上，一处处庭院正焕发着新的生机和活力，庭院中曾经荒废的角落，如今成了村民们致富的“新战场”，庭院经济如同一股春风，吹绿了乡村，吹富了百姓。

近年来，虞城县积极探索发展庭院经济新模式，充分利用农村庭院闲置土地资源，引导农户根据自身实际情况，因地制宜发展多种形式的庭院经济。在一些村庄，农户们在庭院中种植蔬菜、水果，花卉，不仅满足了自家的生活需求，多余的农产品还通过市场销售增加了收入。大杨集镇刘里庙村的常大爷家，庭院里种满了各种时令蔬菜，绿油油的一片十分喜人。“院子空着也是空着，种些菜，自己吃着方便，还能卖点钱，真是一举两得。”常大爷笑着说。

除了种植，养殖也是庭院经济的重要组成部分。不少农户在庭院中养殖家禽、家畜，如鸡、鸭、鹅、兔、龟等。虞城县为养殖户提供技术指导和培训，帮助他们提高养殖效益。

沙集乡郑海村的徐行海通过参加专业技术培训，掌握了乌龟的科学养殖方法，他在庭院里养的果冻龟、焦糖龟等品种，每年能为家庭带来数千元的收入。“政府的支持让我们更有信心把庭院养殖搞好，日子也越来越有盼头了。”徐行海对未来充满期待。

同时，虞城县还注重将庭院经济与乡村游相结合。走进城郊乡郭土楼村杨建立的家，整洁美观的庭院，五颜六色的多肉，不仅为庭院增添了色彩，还成了杨建立的增收来源。“这些花卉很受欢迎，经常有游客来购买，有时候还会接到订单，日子过得美滋滋。”

郭土楼村还积极发展庭院特色小吃，村民们利用自家种植的食材，制作出手工豆腐、煎饼等美味小吃，不仅味道鲜美，而且绿色健康，吸引众多游客前来品尝。

为推动庭院经济的持续发展，虞城县加大了对基础设施建设的投入，改善了农村的道路交通、水电供应等条件，为庭院经济的产品运输和经营提供了便利。此外，虞城还积极搭建销售平台，通过电商、农产品展销会等渠道，帮助农户拓宽销售市场，解决农产品销售难题。

虞城县发展庭院经济的举措，不仅增加了农民的收入，还美化了农村环境，提升了农村的整体风貌。为虞城乡村振兴注入了强大的动力，在这片充满希望的土地上，庭院经济必将结出更加丰硕的果实。（通讯员 刘春梅）

(责编：董童、李源)

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