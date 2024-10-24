人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南省虞城县：庭院经济美了乡村、富了百姓

2024年10月24日11:22 | 来源：人民网
小字号

在虞城广袤大地上，一处处庭院正焕发着新的生机和活力，庭院中曾经荒废的角落，如今成了村民们致富的“新战场”，庭院经济如同一股春风，吹绿了乡村，吹富了百姓。

近年来，虞城县积极探索发展庭院经济新模式，充分利用农村庭院闲置土地资源，引导农户根据自身实际情况，因地制宜发展多种形式的庭院经济。在一些村庄，农户们在庭院中种植蔬菜、水果，花卉，不仅满足了自家的生活需求，多余的农产品还通过市场销售增加了收入。大杨集镇刘里庙村的常大爷家，庭院里种满了各种时令蔬菜，绿油油的一片十分喜人。“院子空着也是空着，种些菜，自己吃着方便，还能卖点钱，真是一举两得。”常大爷笑着说。

除了种植，养殖也是庭院经济的重要组成部分。不少农户在庭院中养殖家禽、家畜，如鸡、鸭、鹅、兔、龟等。虞城县为养殖户提供技术指导和培训，帮助他们提高养殖效益。

沙集乡郑海村的徐行海通过参加专业技术培训，掌握了乌龟的科学养殖方法，他在庭院里养的果冻龟、焦糖龟等品种，每年能为家庭带来数千元的收入。“政府的支持让我们更有信心把庭院养殖搞好，日子也越来越有盼头了。”徐行海对未来充满期待。

同时，虞城县还注重将庭院经济与乡村游相结合。走进城郊乡郭土楼村杨建立的家，整洁美观的庭院，五颜六色的多肉，不仅为庭院增添了色彩，还成了杨建立的增收来源。“这些花卉很受欢迎，经常有游客来购买，有时候还会接到订单，日子过得美滋滋。”

郭土楼村还积极发展庭院特色小吃，村民们利用自家种植的食材，制作出手工豆腐、煎饼等美味小吃，不仅味道鲜美，而且绿色健康，吸引众多游客前来品尝。

为推动庭院经济的持续发展，虞城县加大了对基础设施建设的投入，改善了农村的道路交通、水电供应等条件，为庭院经济的产品运输和经营提供了便利。此外，虞城还积极搭建销售平台，通过电商、农产品展销会等渠道，帮助农户拓宽销售市场，解决农产品销售难题。

虞城县发展庭院经济的举措，不仅增加了农民的收入，还美化了农村环境，提升了农村的整体风貌。为虞城乡村振兴注入了强大的动力，在这片充满希望的土地上，庭院经济必将结出更加丰硕的果实。（通讯员 刘春梅）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成品油价格小幅上涨 短期内国际油价仍将震荡运行
　　人民网北京10月24日电 （记者杜燕飞）国家发改委23日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自10月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨90元和85元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.07元。…
AI观察｜AI“双刃剑”，我们如何应对？
　　10月以来，人工智能再次以其“双刃剑”的特性展现在世人面前。一方面，人工智能技术因其在科学领域的贡献而获得了诺贝尔物理学奖和化学奖的认可，这些成就不仅彰显了AI在科学研究中的潜力，也预示着它在未来将发挥更大的作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部