人民网记者 王绍绍

能源产业既是国民经济和民生保障的“压舱石”，又是推进实现碳达峰碳中和目标的“主战场”。近年来，我国能源转型升级驶入“快车道”，从风力发电到光伏电板再到氢能供应，能源供给结构持续优化，数智化水平不断提高，为高质量发展注入绿色新动能。

国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

此前印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确提出，要稳妥推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效利用，持续优化能源结构，大力发展非化石能源。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。

持续优化能源供给结构，加快构建以非化石能源为主体的多元能源生产供给体系，意义至关重要。在新疆达坂城地区，当地依托得天独厚的风能资源，建造大规模的风电场，年发电量预计突破3亿千瓦时；位于四川省甘孜州雅江县的柯拉光伏电站，电站装机规模 100 万千瓦，光伏组件达 200 多万块，通过一条 500 千伏输电线路接入两河口水电站，实现水光互补。

大力发展新能源的同时，也要发挥好传统能源支撑和兜底保障作用。我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”产生的绿色电力通过海缆接入海上油田群电网，预计年均发电量达到2200万千瓦时，全部用于油田群生产用电，减少二氧化碳排放2.2万吨。国家统计局数据显示，截至2023年底，95%以上煤电机组实现了超低排放，50%以上煤电机组具备深度调峰能力，电力行业污染物排放量减少超过90%。

清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政表示，能源转型的“先立后破”，不是化石能源和可再生能源此消彼长的问题，而是需要两者相互配合，协调推进多能互补，优化能源供给体系，确保能源体系运行安全。

保障能源安全、推动发展方式绿色转型，关键技术的突破是重点。钙钛矿光伏电池技术转换效率刷新世界纪录、量产先进晶体硅光伏电池转换效率超过25%、碱性电解水制氢技术达到国际领先水平……从“全球跟跑”到“全球领跑”，关键核心技术的突破，在提高传统能源利用率和清洁度，拓展新能源利用范围和效能等方面起着关键性作用。

近年来，能源行业数字化、智能化水平不断提高，为能源产业保障供应、绿色低碳转型提供了新的发展路径。在江苏省，我国首个省级数字智慧电网成功建成，首次实现万亿量级电力大数据的融合贯通，将有效提升电力系统的运行效率；在山西省，一家煤矿通过建成智能化综采工作面和智能化掘进工作面，现在使用智能化操作平台就能实现远程控制和智能化开采，实现了安全和效益的双提升……

“数字技术在能源转型中发挥了重要作用，成为引领能源产业变革的原动力。云计算、移动互联网、大数据、区块链、5G技术融合发展，正改变能源的生产、运行、传输模式，通过数字化赋能，可以提升管理效率和生产效率，促进绿色低碳转型。”赛迪研究院副院长刘文强表示。

“未来要加快建立清洁低碳能源产业链供应链协同创新机制。” 专家建议，应推动构建以需求端技术进步为导向，产学研用深度融合、上下游协同、供应链协作的清洁低碳能源技术创新促进机制。依托大型新能源基地等重大能源工程，推进上下游企业协同开展先进技术装备研发、制造和应用，通过工程化集成应用形成先进技术及产业化能力。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)

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