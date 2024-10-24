10月23日，第一届中国石化催化剂全球客户大会在成都举办，来自20多个国家50余个海外炼化企业参加会议。会议以“绿色催化 助力高质量发展”为主题，深入交流业内创新与实践成果，全方面展示了中国石化催化剂的技术进步和产品开发及应用成绩，为全球客户提供了催化剂一揽子解决方案。

由于90%的工艺过程都需使用催化剂，炼化工业的发展很大程度上依赖催化剂的发展。中国石化在催化剂领域深耕几十年，已全面掌握炼油化工催化剂的核心技术，成功跻身国际领先地位，境外客户遍布亚非欧美40多个国家和地区，全球市场占有量达18%。

中国石化副总经理万涛表示，中国石化始终秉承“催化进步，助力绿色发展”的核心理念，从技术研发、生产优化到废剂循环利用等各环节，全链条推动更多绿色科技成果从样品变成产品，逐步形成绿色低碳、资源节约、匹配协调的催化剂产业体系。中国石化将继续充分发挥产销研用一体化的优势，持续加大科技创新力度，研发制备更多高效绿色催化剂，为全球客户提供更加优质的产品和服务，为推动全球炼油化工行业绿色低碳发展作出更大贡献。

据介绍，中国石化催化剂公司已建成10个催化剂生产基地，年生产能力24万吨，产品涵盖炼油、聚烯烃、基本有机原料、煤化工、环保、吸附剂及助剂等6大类近300个品种，是全球第二大炼油化工催化剂生产商、供应商和服务商，有效保障了全球客户的货源供应。

中国石化始终致力于绿色、高端催化剂的研发和生产，不断攻克关键核心技术、成功研发制备出加氢精制、SCR脱硝、S zorb脱硫等一系列高效绿色催化剂，显著提升了石油资源利用率，助推了油品质量升级，在促进绿色低碳环保方面取得了良好成效。

(责编：董童、李源)

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