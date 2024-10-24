人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第一届中国石化催化剂全球客户大会在成都举办

2024年10月24日12:56 | 来源：人民网
小字号

10月23日，第一届中国石化催化剂全球客户大会在成都举办，来自20多个国家50余个海外炼化企业参加会议。会议以“绿色催化 助力高质量发展”为主题，深入交流业内创新与实践成果，全方面展示了中国石化催化剂的技术进步和产品开发及应用成绩，为全球客户提供了催化剂一揽子解决方案。

由于90%的工艺过程都需使用催化剂，炼化工业的发展很大程度上依赖催化剂的发展。中国石化在催化剂领域深耕几十年，已全面掌握炼油化工催化剂的核心技术，成功跻身国际领先地位，境外客户遍布亚非欧美40多个国家和地区，全球市场占有量达18%。

中国石化副总经理万涛表示，中国石化始终秉承“催化进步，助力绿色发展”的核心理念，从技术研发、生产优化到废剂循环利用等各环节，全链条推动更多绿色科技成果从样品变成产品，逐步形成绿色低碳、资源节约、匹配协调的催化剂产业体系。中国石化将继续充分发挥产销研用一体化的优势，持续加大科技创新力度，研发制备更多高效绿色催化剂，为全球客户提供更加优质的产品和服务，为推动全球炼油化工行业绿色低碳发展作出更大贡献。

据介绍，中国石化催化剂公司已建成10个催化剂生产基地，年生产能力24万吨，产品涵盖炼油、聚烯烃、基本有机原料、煤化工、环保、吸附剂及助剂等6大类近300个品种，是全球第二大炼油化工催化剂生产商、供应商和服务商，有效保障了全球客户的货源供应。

中国石化始终致力于绿色、高端催化剂的研发和生产，不断攻克关键核心技术、成功研发制备出加氢精制、SCR脱硝、S zorb脱硫等一系列高效绿色催化剂，显著提升了石油资源利用率，助推了油品质量升级，在促进绿色低碳环保方面取得了良好成效。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成品油价格小幅上涨 短期内国际油价仍将震荡运行
　　人民网北京10月24日电 （记者杜燕飞）国家发改委23日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自10月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨90元和85元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.07元。…
AI观察｜AI“双刃剑”，我们如何应对？
　　10月以来，人工智能再次以其“双刃剑”的特性展现在世人面前。一方面，人工智能技术因其在科学领域的贡献而获得了诺贝尔物理学奖和化学奖的认可，这些成就不仅彰显了AI在科学研究中的潜力，也预示着它在未来将发挥更大的作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部