人民网北京10月24日电 （记者杨曦）24日，世界互联网大会国际组织在北京举行新闻发布会，介绍2024年世界互联网大会乌镇峰会（以下简称峰会）的基本情况、亮点特色及总体筹备情况。世界互联网大会秘书长任贤良在会上介绍，峰会将聚焦人工智能技术、产业发展及其对人类经济社会的影响，积极回应各方对人工智能发展与治理的关切。

任贤良表示，当前，全球人工智能技术发展风起云涌，成为新一轮科技革命和产业变革的重要力量，其快速演进给世界带来重大机遇的同时，也带来重大全球性风险挑战。发展负责任的人工智能，避免人工智能技术滥用恶用，确保人工智能始终朝着有利于人类文明进步的方向发展，已成为全球性的关键议题。国际社会亟需携手合作，加强对话交流、凝聚共识、贡献智慧、形成合力，携手打造开放、包容、普惠、非歧视的数字发展环境，不断弥合智能鸿沟和治理差距，让数字红利惠及所有国家。

任贤良介绍，今年3月，联合国大会通过首个关于人工智能的全球决议《抓住安全、可靠和值得信赖的人工智能系统带来的机遇，促进可持续发展》。7月，第78届联合国大会一致通过了由中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议。9月，联合国未来峰会通过了里程碑式的成果文件——《未来契约》及其附件《全球数字契约》和《子孙后代问题宣言》，以进一步发展多边主义框架，适应未来发展，努力建设一个安全、和平、公正、平等、包容、可持续和繁荣的世界。

任贤良表示，将今年峰会主题定为“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，聚焦人工智能技术、产业发展及其对人类经济社会的影响，积极回应各方对人工智能发展与治理的关切，以增进各国人民福祉、服务经济社会为发展目标，搭建全球交流合作平台，通过共商共建共享凝聚共识，促进人工智能为代表的数字技术更好造福人类，共同走向更加美好的数字未来。

(责编：杨曦、高雷)

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