人民网北京10月24日电 （记者杨曦）2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国浙江省乌镇举行。10月24日，世界互联网大会国际组织在北京举行新闻发布会，介绍2024年乌镇峰会的基本情况、亮点特色及总体筹备进展情况。

据介绍，本次乌镇峰会以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办，联合国经济和社会事务部、世界知识产权组织、全球移动通信系统协会等国际组织担任支持单位。

世界互联网大会秘书长任贤良表示，今年，世界互联网大会乌镇峰会迈入第11个年头，正式开启“下一个十年”的新篇章。除举办开幕式、主论坛外，本次乌镇峰会将围绕全球发展倡议、数字经济、开源生态发展、数据治理、人工智能技术创新与治理、青年与数字未来等议题举办24场分论坛；世界互联网大会领先科技奖及“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动舞台全面升级，运用裸眼3D、数控舞台等技术，打造具有科技感、创新性、前沿性的视听盛宴，现场还将首次设置交流展示专区，搭建与会各方深度互动平台；“直通乌镇”全球互联网大赛决赛在即，今年全新重点推出AI+创新应用特色赛，吸引了众多人工智能企业和场景应用单位参与；“互联网之光”博览会以人工智能为展示重点，设置展示、发布、引智、合作、推介等“五大活动”板块，推动全球互联网领域创新成果首展首发首秀；2024年全球青年领军者计划已评选出来自17个国家和地区的18名全球青年领军者，他们将参加今年的乌镇峰会，并在青年与数字未来分论坛上发出青年声音。

任贤良介绍，在往年特色基础上，本次乌镇峰会还将持续推陈出新：全新设立“世界互联网大会杰出贡献奖”，以表彰在全球互联网相关领域做出杰出贡献的个人和企业，目前已有百余家全球互联网领域及相关领域的企业提交申报材料，峰会期间将举办隆重的颁奖典礼；成立世界互联网大会人工智能专业委员会，作为大会国际组织成立后设立的第一个专业化、常态化分支机构，将搭建人工智能国际交流合作平台；启动世界互联网大会智库合作计划，预计约60家全球互联网领域国际高端智库共同参与；设立世界互联网大会数字研修院，并举办全球互联网人才卓越计划研修班，为全球特别是发展中国家政府部门、社会组织、企业管理层搭建国际化研修平台，目前已有超过30个国家和地区的学员报名。此外，峰会期间还将发布跨境电商竞争力研究国别、平台、物流维度报告；数据工作组还将发布《促进开放、协作、共赢的数据国际合作报告》，持续提供更多国际公共产品。

浙江省委常委、宣传部部长赵承表示，浙江作为永久举办地，将充分发挥浙江省承办工作协调机制职能作用，搭建“一处十部”组织架构，统筹省市县三级办会力量，精心打磨特色活动，持续完善基础设施，聚力提升保障水准，为办好一届更具魅力、更加精彩的盛会做好充分准备。

浙江省桐乡市委书记于会游表示，2014年峰会永久落户桐乡以来，桐乡始终把承接好峰会红利作为重大课题。站在下一个十年的新起点，桐乡将不变对峰会承办“一届更比一届好”的坚定信念，同时追求格局之变、产业之变、民生之变。

(责编：杨曦、高雷)

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