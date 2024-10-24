人民网北京10月24日电 （记者杨曦）24日，世界互联网大会国际组织在北京举行新闻发布会，介绍2024年世界互联网大会乌镇峰会（以下简称峰会）的基本情况、亮点特色及总体筹备情况。世界互联网大会秘书长任贤良在会上表示，今年的乌镇峰会，除了开幕式、主论坛、24场分论坛和已有的“世界互联网大会领先科技奖”、“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛等系列品牌活动之外，还推出了四大“亮点”特色项目和活动：

一是全新设立“世界互联网大会杰出贡献奖”，以表彰在全球互联网相关领域做出杰出贡献的个人和企业。奖项分为个人方向和企业方向。个人方向拟评选出不超过10人，积极展现个人推动互联网发展进步的生动案例，充分发挥榜样模范的引领作用，激励更多优秀人才投身于推动互联网发展的事业中来。企业方向拟评选15家左右，设置了“社会贡献类”“创新突破类”和“成长潜力类”三个类别，覆盖各个行业企业，推动构建一个倡导责任、鼓励创新、支持成长的多元互联网行业生态。目前，已有百余家全球互联网领域及相关领域的企业提交了申报材料。将在今年乌镇峰会期间举行隆重的颁奖仪式。该活动将长期举办下去，并将在乌镇世界互联网科技馆开辟专门的展陈内容，为世界互联网发展作出贡献的个人和企业树碑立传。

二是成立世界互联网大会人工智能专业委员会。今年乌镇峰会期间，将举办世界互联网大会人工智能专业委员会成立会议暨第一次全体会议和第一次主任委员会议。人工智能专委会是世界互联网大会成立后设立的第一个专业化、常态化分支机构，将搭建人工智能国际交流合作平台，通过设立标准、国际治理、产业等方向的推进计划，聚焦人工智能领域技术创新、国际治理、产业发展等热点议题，开展专题研讨、成果分享、倡议发布等活动，不断凝聚国际合作共识，推动人工智能发展与治理合作，促进营造良好的产业创新生态，推动人工智能技术以人为本、向上向善。

三是启动世界互联网大会智库合作计划。今年乌镇峰会期间，将举办世界互联网大会智库合作计划启动仪式，由全球约60家智库联合发起，涉及互联网、人工智能、大数据、通信、云计算等专业方向和数字经济、网络文化、网络空间国际治理、网络安全等研究领域。智库合作计划将为全球互联网领域学术交流和思想对话机制化、常态化搭建合作平台，推动全球智库围绕互联网相关议题开展研究、交流与合作，形成共识和研究成果，为构建普惠繁荣、平等包容的网络空间积极建言献策。

四是设立世界互联网大会数字研修院。世界互联网大会数字研修院是为全球特别是发展中国家政府、社会组织、企业管理层搭建的国际化研修平台，通过聚焦人工智能、数据、安全与应急、跨境电商等国际社会广泛关注的热点领域，开展国际性、专题性培训，培养具有广阔国际视野、前沿数字化思维、先进数字化技能的专业人才，赋能全球中小企业数字化转型，推动数字经济蓬勃发展，共享普惠发展红利。目前，已有超过30个国家和地区的学员报名。

(责编：杨曦、高雷)

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