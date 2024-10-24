人民网北京10月24日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，10月21日—23日，全国邮政快递业揽收快递包裹约为19.20亿件，同比增长48.7%；投递快递包裹约为16.55亿件，同比增长29.5%。

其中，10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74.0%，刷新单日业务量纪录。不仅反映出我国快递业的发展韧性，能够不断满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求，也展现了我国超大规模的市场优势。

今年以来，随着一系列发展和改革举措接续出台，扩内需促消费政策落实落细，消费市场潜力得到不断释放，进一步推动了快递市场规模的持续扩增，为经济高质量发展提供了有力支撑。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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