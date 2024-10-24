人民网北京10月24日电 （记者乔雪峰）自2024年10月27日起，民航将进入冬春航季运行阶段，本航季将持续至2025年3月29日。

记者从大兴机场获悉，2024年冬春航季期间，大兴机场日均定期航班计划量为978架次，其中国内客运航班892架次，国际及港澳台地区客运航班72架次，货运航班14架次，多家航司将在2024年冬春航季新开热门航线，大兴机场将充分做好航班运行、旅客服务等各项准备工作，持续为旅客带来平安、高效、愉悦的出行体验。

据大兴机场运行管理部业务经理刘骁介绍，换季前，大兴机场提前完成地面资源评估、设备设施保养、人员技能培训、物资储备等各项工作。应对即将到来的冰雪天气，已开展首次除雪演练，相较往年，本年度除冰雪工作将根据降雪量在跑道除雪编队中增加保障力量，进一步优化港湾除雪方案，提升机坪除雪效率。

大兴机场航空业务部业务经理潘小芳接受记者采访时表示，本航季期间，大兴机场计划通航国内客运航点133个，较上个航季计划基本持平，将新开通于田、鞍山、鸡西、腾冲、十堰等国内通航点。航线频次方面，季节性航线加密显著，如海口、三亚、泉州、揭阳等。此外，上海浦东、上海虹桥、大连、昆明、义乌、福州、南昌、合肥等航班频次有所增加。中联航新增大兴至湘西等航线，恢复大兴至三亚航线；厦航恢复大兴至海口航线，加密大兴至广州、深圳、上海浦东航线；首都航新增大兴至二连浩特航线，加密大兴至成都天府、西双版纳航线。

在国际航线方面，进入新航季后，大兴机场在国际及港澳台地区通航范围整体稳定的基础上，继续取得新进展。据潘小芳介绍，10月28日，沙特航空将新增大兴至沙特达曼航线；新加坡航空将在11月11日起执行大兴至新加坡航线，每天往返一班；南航将在12月开通大兴至悉尼、墨尔本航班；摩洛哥皇家航空计划在2025年1月恢复大兴至卡萨布兰卡航线，计划每周执行三班。

刘骁表示，目前航站楼内温度体感较为适宜，后续将在供暖启动前做好温度监测评估、设备巡检、上水测试等方面工作；重点关注楼内6个旅客过夜休息区，调控适合温度，符合旅客舒适睡眠需求。旅客服务方面，将持续做好“问讯帮扶、首乘服务、爱心手环、乡音伴行、指廊管家、夜间服务”等各项服务。

数据显示，截至2024年10月20日，大兴机场本年度进出港旅客吞吐量达4001.31万人次，这是投运以来首次突破4000万人次大关，刷新了年度客流量新纪录。

新航季即将到来，大兴机场提示广大旅客，出行前请确认航班信息，密切关注天气变化和所乘航班动态，合理规划行程。

(责编：乔业琼、高雷)

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