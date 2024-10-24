人民网北京10月24日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，10月21日至23日，全国邮政快递业揽收快递包裹约为19.20亿件，同比增长48.7%；投递快递包裹约为16.55亿件，同比增长29.5%。其中，10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74.0%，刷新单日业务量纪录。这不仅反映出我国快递业的发展韧性，能够不断满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求，也展现了我国超大规模的市场优势。

今年以来，随着一系列发展和改革举措接续出台，扩内需促消费政策落实落细，消费市场潜力得到不断释放，进一步推动了快递市场规模的持续扩增，为经济高质量发展提供了有力支撑。

桂林市恭城瑶族自治县是中国月柿之乡，月柿种植面积达22万亩，是当地的重要经济产业。“我们莲花镇家家户户都种植月柿，每年有超千万件月柿鲜果及相关制品通过快递寄往全国各地。”恭城瑶族自治县莲花镇莲花村书记夏志广介绍道。

近年来，随着电商产业与快递物流产业加速融合，快递进村“最后一公里”断点不断疏通，恭城月柿搭上电商物流的快车道，产业发展迅速，柿农人均年收入从不足800元，增长到2.2万元以上，为瑶乡地区民族群众实现家门口致富注入强心剂。

据了解，今年是邮政快递业自2010年以来第15次迎战快递业务旺季，今年快递业务旺季自10月21日开始，预计2025年春节前结束。

国家邮政局相关负责人表示，为做好快递业务旺季服务保障工作，国家邮政局要求全系统全行业要持续提高系统谋划和协调推进能力，统筹发展和安全、统筹城市和农村、统筹前端和末端，注重服务质量、安全稳定和权益保障，以保畅通、保安全、保平稳为目标，全力以赴打造畅通旺季、安全旺季、暖心旺季。

各寄递企业按照“错峰发货、均衡推进”原则，积极做好与电商平台沟通协调工作，合理安排仓储计划和发货节奏，合理配置人员、场地、车辆等资源，积极应用无人车、无人机等数智化工具，保障中转运输时效，提升末端投递服务能力，确保服务质量不降低。

(责编：乔业琼、高雷)

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