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农业农村部：精心抓好秋冬粮油生产 确保秋粮丰收到手

2024年10月24日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京10月24日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，10月23日，农业农村部党组召开会议，研究抓好粮食生产、巩固拓展脱贫攻坚成果、城乡融合发展等重点工作。

会议强调，坚决扛牢保障国家粮食安全责任，精心抓好秋冬粮油生产，确保秋粮丰收到手，推动做好市场化收购和收储调控，稳定粮食市场，保障种粮农民收益。要稳定冬小麦播种面积、提高播种质量，深挖南方冬闲田潜力，发展油菜生产，提高油料产能和自给率。要及早谋划明年粮食生产，加力推进大面积提高单产，紧盯良田良种良机良法深度融合，扎实推进高标准农田建设，完善高标准农田建设、验收、管护机制，确保高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动取得实效；大力培育壮大种业领军企业，抓好高产优质品种攻关，提升自主创新能力；抓实适用农机推广，实行优机优补。

同时，会议提出要谋划做好践行大食物观、构建多元化食物供给体系这篇大文章，指导各地立足资源禀赋，大力发展现代海洋渔业、现代设施农业、饲草产业、食用菌产业等。

会议要求，要抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，立足乡村全面振兴这个大背景，把不发生规模性返贫致贫作为乡村振兴的底线任务，研究提出完善覆盖农村人口的常态化防止返贫致贫机制的具体思路办法。要瞄准绿色化、优质化、特色化、品牌化路径，因地制宜培育壮大优势特色产业，促进农民群众稳定增收致富。

此外，会议强调要强化乡村全面振兴与新型城镇化有机结合，加快城乡融合发展步伐。推动提高城乡规划、建设、治理融合水平，统筹布局县域内城乡要素配置、公共服务、产业发展，大力发展乡村富民产业，打造各具特色的农业产业集群，壮大县域特色经济。推动教育、医疗、养老、社保和公共文化等服务向农村覆盖，办成一批农民可感可及的实事。深入实施农村人居环境整治提升行动，推动美丽乡村建设不断取得新成效。因地制宜分类抓好农村问题厕所整改工作，做好改厕与农村生活污水治理衔接工作，确保能用好用、农民满意。

(责编：方经纶、高雷)
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