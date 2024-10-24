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商务部：2023年国家级经开区进出口总额10万亿元

2024年10月24日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京10月24日电 （记者孙红丽）商务部24日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，国家级经开区是中国高水平对外开放的“国家队”。2023年，国家级经开区进出口总额10万亿元，实际使用外资395亿美元，占全国比重均超过24%。

何亚东介绍，作为国家级经开区工作的牵头部门，商务部在推动高水平对外开放方面主要开展了以下工作：

一是突出政策引领。近年来，推动出台3份国务院文件，推动高水平开放，并发挥辐射、示范和带动作用。

二是突出招商引资。举办开发区对话500强、产业转移对接会等投资促进活动。支持国家级经开区创新产业链招商、以商招商等投资促进方式。

三是突出产业培育。大力吸引跨国公司投资，通过龙头项目入区落地，拉动产业链配套发展，形成生物医药、装备制造等先进制造业主导的产业体系。

四是突出国际合作。支持有条件的国家级经开区开展国际合作园区建设。深化绿色领域国际合作，苏州工业园区、广州经开区、天津经开区入选首批全球可持续发展目标示范区50强名单。

五是突出经验分享。总结发布国家级经开区优秀实践案例。加强与国际组织合作，积极宣介招商引资、建设运营、优化营商环境等方面经验做法。

“下一步，商务部将会同相关部门和地方，一要推动相关支持政策出台，并切实转化为改革成效。二要支持国家级经开区加大引资稳资力度，为招商引资和企业服务提供更多支持。三要进一步优化管理和服务，加强全周期管理。我们将在全面总结国家级经开区40年建设经验基础上，推动国家级经开区在中国式现代化新征程上再创佳绩。”何亚东说。

(责编：孙红丽、高雷)
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