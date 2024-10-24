从人机交互到全屋智能 通信技术赋能更多智慧场景
人民网北京10月24日电 （记者栗翘楚）近日，记者从2024世界智能网联汽车大会智能网联汽车无线通信创新应用论坛获悉，随着各类智能终端领域加速发展，无线短距通信市场迎来更大空间。
国际星闪联盟秘书长曾国松表示，星闪无线短距通信技术是构筑基于智慧连接的数字世界的关键技术。在智能汽车、智能终端、智能家居和智能制造等领域，快速发展的新场景新应用催生了海量的无线短距通信市场空间。作为新一代短距通信技术标准，星闪面向智能化新场景要求，做到了低时延、高可靠、高并发、精同步、抗干扰、智能化。
赛力斯汽车智能生态平台总经理段文平表示，星闪在车上的应用场景十分广泛，可进一步探讨使用星闪无线能力代替传统有线连接方式。数字车钥匙解决了数字车钥匙低功耗、定位精准等问题。在用户体验上，星闪和无线载波通信技术（UWB）相近的定位能力。
中国汽车技术研究中心有限公司首席专家秦孔健指出，近三年，中国汽车数字钥匙市场迅猛增长，装配率以每年10个百分点以上的速度提升。预计到2030年，国内数字车钥匙装配率将达到80%。随着汽车数字钥匙的快速发展，机遇与问题并存。在技术层面，传统短距连接技术存在测距不准、定位不准导致的连接失败、开闭门乒乓现象，尤其是在安全性方面存在一定的风险；在成本上，现有技术方案也有很大的降本空间。
会上发布的《星闪数字车钥匙产业倡议书》提出，数字车钥匙是汽车与用户之间紧密联系的重要介质，而星闪数字车钥匙所具备的低时延交互、高精准定位、高安全传输等技术优势，将成为提高汽车智能化水平、满足用户更高用车需求的选择。
参会专家表示，展望未来，智能网联汽车产业将继续保持快速发展的势头，为全球经济的发展注入新的活力和动力。国际星闪联盟将继续发挥其在无线通信领域的优势和影响力，为推动智能网联汽车产业的发展作出更大的贡献。同时，联盟也期待能有更多的企业和机构加入到这一领域中来，共同推动智能网联汽车产业的进步与繁荣。
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