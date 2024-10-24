人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：上海等地11月将联动举办中国国际消费中心城市精品消费月

2024年10月24日16:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月24日电 （记者孙红丽）商务部24日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将会同有关部门指导各地全力落实好已经出台的消费品以旧换新政策，抢抓“双十一”重要消费节点，持续组织开展以旧换新供需对接、千县万镇新能源汽车消费季、“丝路云品”电商节等促消费活动，释放政策效应，让消费者得到真金白银的实惠。

“我们还将鼓励电商平台在‘双十一’期间发挥有效连接供需两端、联动多元主体优势，创新服务场景，推动以旧换新工作取得更大成效。”何亚东说。

何亚东还介绍，按照党中央、国务院决策部署，商务部将会同有关部门于11月份组织上海、北京、广州、天津、重庆联动举办中国国际消费中心城市精品消费月，作为实施“提振消费行动”的标志性活动和“消费促进年”的重头戏。活动将按照“1+4+N”形式开展，即精心策划“1”个精品首发季，围绕精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演“4”大领域，开展“N”场促消费活动，促进消费市场持续回稳向好。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：上海等地11月将联动举办中国国际消费中心城市精品消费月
　　人民网北京10月24日电 （记者孙红丽）商务部24日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将会同有关部门指导各地全力落实好已经出台的消费品以旧换新政策，抢抓“双十一”重要消费节点，持续组织开展以旧换新供需对接、千县万镇新能源汽车消费季、“丝路云品”电商节等促消费活动，释放政策效应，让消费者得到真金白银的实惠。 “我们还将鼓励电商平台在‘双十一’期间发挥有效连接供需两端、联动多元主体优势，创新服务场景，推动以旧换新工作取得更大成效。…
商务部：2023年国家级经开区进出口总额10万亿元
　　人民网北京10月24日电 （记者孙红丽）商务部24日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，国家级经开区是中国高水平对外开放的“国家队”。2023年，国家级经开区进出口总额10万亿元，实际使用外资395亿美元，占全国比重均超过24%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部