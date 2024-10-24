人民网北京10月24日电 （记者孙红丽）商务部24日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将会同有关部门指导各地全力落实好已经出台的消费品以旧换新政策，抢抓“双十一”重要消费节点，持续组织开展以旧换新供需对接、千县万镇新能源汽车消费季、“丝路云品”电商节等促消费活动，释放政策效应，让消费者得到真金白银的实惠。

“我们还将鼓励电商平台在‘双十一’期间发挥有效连接供需两端、联动多元主体优势，创新服务场景，推动以旧换新工作取得更大成效。”何亚东说。

何亚东还介绍，按照党中央、国务院决策部署，商务部将会同有关部门于11月份组织上海、北京、广州、天津、重庆联动举办中国国际消费中心城市精品消费月，作为实施“提振消费行动”的标志性活动和“消费促进年”的重头戏。活动将按照“1+4+N”形式开展，即精心策划“1”个精品首发季，围绕精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演“4”大领域，开展“N”场促消费活动，促进消费市场持续回稳向好。

(责编：孙红丽、高雷)

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