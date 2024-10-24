极氪三电工厂：坚持走自主创新、自研智造之路
2024年10月24日17:09 | 来源：人民网
小字号
10月24日，极氪智能科技（以下简称极氪）三电制造基地迎来专业权威媒体的高度关注和深入探访。媒体通过对极氪三电工厂全自动生产线、高标准生产规格等进行系统性地考察与体验，共同见证了极氪三电技术的创新突破与智能智造实力，也由此更深入洞察新能源汽车产业的技术变革与未来趋势。
据介绍，极氪三电工厂集智能、高效、环保于一体，凭借着超越国标的智能制造水平、站在行业制高点的生产效率，以及全链路践行绿色低碳理念的环保制造能力，为极氪车型源源不断提供强大供应。目前，该工厂实现了多项行业突破与技术领先。例如，电芯产线效率高达24 PPM，单线每2.5秒下线一颗电芯，在同类型产品中达到了生产效率业内领先；电芯工厂的生产洁净度堪比医疗手术级，烘烤工序的环境达到露点-60℃，以严格的环境控制保障品质与安全。
极氪威睿三电智能制造工厂。（受访者供图）
依托极氪三电工厂，极氪具备了电芯的生产制造能力，完成了新能源三电领域的全面布局，极氪第二代金砖电池、800V高性能SiC四电机分布式电驱均诞生于此。目前，该工厂生产的电芯、电池、电驱总成产品已应用于极氪007、极氪7X、极氪001、极氪MIX等车型。以10月23日正式上市的家庭全场景大五座极氪MIX为例，该车采用“三个800V”超快充生态体系，同样搭载第二代金砖电池，CLTC续航里程达到550公里。
极氪汽车方面表示，未来将在新能源汽车核心技术领域持续探索，为用户提供安全、高效、智慧的出行解决方案，以新质生产力推动中国汽车产业高质量发展。
(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：上海等地11月将联动举办中国国际消费中心城市精品消费月
- 人民网北京10月24日电 （记者孙红丽）商务部24日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将会同有关部门指导各地全力落实好已经出台的消费品以旧换新政策，抢抓“双十一”重要消费节点，持续组织开展以旧换新供需对接、千县万镇新能源汽车消费季、“丝路云品”电商节等促消费活动，释放政策效应，让消费者得到真金白银的实惠。 “我们还将鼓励电商平台在‘双十一’期间发挥有效连接供需两端、联动多元主体优势，创新服务场景，推动以旧换新工作取得更大成效。…
- 评论
- 关注