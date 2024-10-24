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极氪三电工厂：坚持走自主创新、自研智造之路

2024年10月24日17:09 | 来源：人民网
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10月24日，极氪智能科技（以下简称极氪）三电制造基地迎来专业权威媒体的高度关注和深入探访。媒体通过对极氪三电工厂全自动生产线、高标准生产规格等进行系统性地考察与体验，共同见证了极氪三电技术的创新突破与智能智造实力，也由此更深入洞察新能源汽车产业的技术变革与未来趋势。

据介绍，极氪三电工厂集智能、高效、环保于一体，凭借着超越国标的智能制造水平、站在行业制高点的生产效率，以及全链路践行绿色低碳理念的环保制造能力，为极氪车型源源不断提供强大供应。目前，该工厂实现了多项行业突破与技术领先。例如，电芯产线效率高达24 PPM，单线每2.5秒下线一颗电芯，在同类型产品中达到了生产效率业内领先；电芯工厂的生产洁净度堪比医疗手术级，烘烤工序的环境达到露点-60℃，以严格的环境控制保障品质与安全。

极氪威睿三电智能制造工厂。（受访者供图）

极氪威睿三电智能制造工厂。（受访者供图）

依托极氪三电工厂，极氪具备了电芯的生产制造能力，完成了新能源三电领域的全面布局，极氪第二代金砖电池、800V高性能SiC四电机分布式电驱均诞生于此。目前，该工厂生产的电芯、电池、电驱总成产品已应用于极氪007、极氪7X、极氪001、极氪MIX等车型。以10月23日正式上市的家庭全场景大五座极氪MIX为例，该车采用“三个800V”超快充生态体系，同样搭载第二代金砖电池，CLTC续航里程达到550公里。

极氪汽车方面表示，未来将在新能源汽车核心技术领域持续探索，为用户提供安全、高效、智慧的出行解决方案，以新质生产力推动中国汽车产业高质量发展。

(责编：董童、李源)
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