人民网记者 黄盛

作为关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念，ESG已成为衡量企业可持续发展能力的新标尺。在此背景下，国资央企正加速建立健全ESG生态体系。今年6月4日，国务院国资委制定印发的《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出，要切实加强环境、社会和公司治理（ESG）工作，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，积极把握、应对ESG发展带来的机遇和挑战。

如何推动国资央企加快ESG体系建设、将ESG融入企业战略和运营之中？

国务院国资委社会责任局副局长张晓松在日前举办的ESG中国·创新年会（2024）国际化发展分会上表示，国务院国资委近年来高度重视ESG工作，推动将ESG相关理念融入国务院国资委的监督管理体系。国资央企在ESG工作推进过程中也发挥了重要作用，后续还将积极参与相关规则制定、主动对接国际国内ESG规则，在践行ESG重要议题中强化引领作用，带动供应链上下游共建共享，传播ESG优秀实践，与社会各界共同推进ESG发展。

中国企业改革与发展研究会副会长谭剑表示，当前ESG国际化面临着缺乏统一国际标准体系、评价体系以及权威评价机构等发展障碍。对此，在ESG国际化发展领域，需要开展国际交流、标准建设、评价体系构建以及ESG认证等一系列工作，共同促进ESG的国际化发展。

“ESG国际化是跨国企业提升国际影响力、开拓海外市场的重要抓手。”中国检验认证集团副总经理万鑫铭表示，ESG在全球范围内快速发展，但在ESG国际标准制定、国际互认等方面仍存在一些挑战。各界可以携手推动国际ESG标准体系建设、服务体系搭建、资质获取、ESG国际认可，共建ESG良好生态、共促ESG国际化发展。

由中国质量认证中心牵头编写的《企业ESG报告鉴证指南》显示，ESG是企业可持续发展的核心框架，企业通过发布 ESG 报告来展示其在可持续发展方面开展的工作和取得的成效，ESG 报告已逐渐成为企业展示自身社会责任的重要渠道，也是行业分析师进行分析、投资方进行决策的重要参考。 随着发布 ESG 报告企业数量的快速增长，企业所披露 ESG 信息的真实性、准确性和实质性成为投资方和监管部门关注的焦点，对企业 ESG 报告实施鉴证可以解决各利益相关方的这种关切。

(责编：乔业琼、高雷)

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