探索年轻人“Dream Car”：智能化、悦己化是电动两轮车发展趋势
2024年10月24日18:02 | 来源：人民网
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既要动力强劲也要设计新颖，既要操作灵活也要骑着舒服，既要续航够长也要充电够快……
对于年轻人来说，一辆高性能的电摩要成为“Dream Car”，绝不能在任何细节将就，还要在多种出行场景中优化使用体验。
在业内人士看来，当下随着人工智能、大数据、云计算等新技术的应用，年轻人对于消费更加注重个性化、智能化、悦己化。围绕电动两轮车而言，年轻用户的购车关注点更加突出高性能、长续航、新造型等富有青春活力的特征。这一趋势推动电动两轮车行业逐步精准定位高端市场，借助卓越的性能、极致的驾驶体验、前瞻的智能科技，吸引并拓展年轻消费群体。
以雅迪为例，日前推出上市的雅迪冠能星舰S80，在外观、续航、动力性能、操控底盘、智能配置等方面进行了升级和调校。雅迪科技集团全球营销与服务总裁王家中表示：“我们从用户需求中看到了消费市场的变化，既要颜值又要品质，既要应对各种复杂路况又要骑行安全稳当，既要续航出众又要动力性能同时在线，缺一不可。”
发布会现场。受访者供图
中国公路摩托车队队长郑奇分享了骑行雅迪冠能星舰S80的体会。他表示：“即便有多年的专业赛道油摩骑行经验，我仍然能够体验到城市中的灵动穿梭，在野外的肆意驰骋。”
业内人士认为，具有独特设计和高性能的电动摩托车，不仅提供了基本的出行功能，还成为了消费者表达个性和生活方式的一种途径。高端两轮电动车通常配备更先进的电池技术、更强大的电机和更智能的控制系统，提供更长的续航能力和更舒适的驾驶体验。两轮电动车企业可以据此持续开发新品类、提升市场占有率与品牌竞争力，让更多的年轻人拥有属于自己的“Dream Car”。
(责编：乔业琼、高雷)
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