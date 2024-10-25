本报记者 李 婕

陕西省渭南市印刷装备产业基础深厚。目前，渭南生产的高端凹版印刷机、印刷机械控制系统等产品受到国内市场青睐，印刷机械相关产品畅销多个国家和地区。图为工作人员在位于渭南市高新区的陕西北人印刷机械有限责任公司生产车间检查设备运行情况。

新华社记者 张博文摄

近年来，河南省上蔡县引导企业以技术创新推动产业发展，助力企业打造自主品牌。目前，上蔡县已发展形成制鞋、服装、纺织主导产业集群，培育出规模以上企业60家，年产值50多亿元。图为工人在当地一家制鞋企业生产线上工作。

新华社记者 朱 祥摄

今年前三季度，规模以上工业增加值同比增长5.8%，对GDP贡献率接近四成。10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍了前三季度工业和信息化发展情况。

工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，总的看，前三季度工业和信息化经济运行平稳，产业结构持续优化，新质生产力加快发展，重点领域创新取得一批新成果，高质量发展扎实推进。

发挥宏观经济“压舱石”作用

今年以来工业经济运行情况如何？有哪些亮点？

“工业生产保持稳定”“对宏观经济增长发挥‘压舱石’作用”，赵志国介绍，前三季度，31个省（区、市）和41个工业大类行业的增长面均超九成。装备制造业、高技术制造业增长较快，增加值占全部规上工业增加值的比重较去年全年均有提高。工业投资连续8个月保持两位数增长。

重点行业、地区贡献突出。深入实施十大重点行业稳增长工作方案，发挥工业大省、大市关键支撑作用，电子、有色、化工、汽车4个行业对工业生产增长的贡献率接近一半，9个工业大省增速超过全国平均水平，郑州、绍兴、温州、合肥等工业大市实现两位数增长。

发展动能持续累积。积极推动工业领域设备更新和技术改造，促进科技成果转化为现实生产力。设备工器具购置投资同比增长16.4%。具有较高技术含量和较高附加值的人工智能芯片、服务器等产品产量高速增长。

赵志国表示，下一步，将聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。例如，增强发展动能方面，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技重大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。

经营主体稳步发展壮大

18兆瓦海上风电机组成功并网发电，C919大型客机实现国内三大航空公司同时运营，1000千瓦级涡轴发动机取得中国民航局型号合格证，300兆瓦级F级重型燃气轮机成功点火……今年以来，工业领域一批重大创新成果不断涌现，高质量发展扎实推进。

——制造业转型升级步伐加快。据介绍，今年13家中国企业新入选全球“灯塔工厂”，中国“灯塔工厂”总数已达72家，占全球42%。扎实开展首批中小企业数字化转型城市试点，已推进近万家中小企业数字化改造。深入实施工业节能降碳行动，大力发展清洁低碳氢产业和环保装备制造业，规模以上工业单位增加值能耗持续下降。

——经营主体稳步发展壮大。截至8月底，规模以上工业企业数量达50.4万家，较2023年末增加4.4%。累计培育制造业单项冠军企业1557家、专精特新中小企业超14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，有效期内的高新技术企业达46.3万家。前8个月，规上工业专精特新“小巨人”企业营业收入利润率达7.5%，高于规上工业企业的平均水平。

“当前外部环境变化带来的风险挑战增多，部分企业生产经营面临困难，但我国经济发展向好的基本面没有改变，我国工业体系完整、产业链配套齐全、综合制造成本较低的全球竞争优势没有改变，推动向上向好的积极因素在累积增多。”赵志国表示，尤其是近期一揽子增量政策的出台实施，将持续释放产业升级的动力、居民消费的潜力、经营主体的活力。

信息通信业赋能作用持续彰显

今年以来，新一代信息技术正加快普及应用，加速融入制造业、矿业、电力、医疗等行业。“前三季度，电信业务总量同比增长10.7%，信息通信业赋能作用持续彰显。”赵志国说。

新兴业务保持高速增长。1—8月规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入1.17万亿元。互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务成为拉动信息通信业发展的重要增长极，前三季度电信新兴业务收入达到3252亿元，同比增长9.4%，延续高速增长的态势。

网络基础能力持续优化。大力推动网络、算力、人工智能等新型信息基础设施协调发展，截至9月底，累计建成5G基站408.9万个，5G用户普及率达到了69.6%，千兆宽带用户达到了1.96亿户，实现县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带。5G行业应用已覆盖76个国民经济行业大类，累计间接带动总产出约14万亿元。

产业综合实力稳步提升。信息通信企业国际竞争力大幅增强，中国移动、中国电信、中国联通进入全球运营商收入规模前10强，24家平台企业价值超百亿美元，8家上市企业进入全球互联网企业市值前30强。通信设备制造业持续向好，1—9月国内市场手机出货量2.2亿部，同比增长9.9%。

“下一步，我部将坚持‘建、用、研’统筹推进，持续做优做强信息通信业，为建设制造强国、网络强国、数字中国提供有力支撑。”赵志国说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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