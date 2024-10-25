本报记者 金 歆

今年，世界互联网大会乌镇峰会迈入第十一个年头。2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在浙江乌镇举行。10月24日，世界互联网大会在北京举行新闻发布会介绍有关情况。

世界互联网大会秘书长任贤良介绍，今年峰会主题为“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，聚焦人工智能技术、产业发展及其对人类经济社会的影响。本次峰会期间，将设立“世界互联网大会杰出贡献奖”，以表彰在全球互联网相关领域作出杰出贡献的个人和企业；成立世界互联网大会人工智能专业委员会，搭建人工智能国际交流合作平台；启动世界互联网大会智库合作计划，推动全球智库围绕互联网相关议题开展研究、交流与合作；设立世界互联网大会数字研修院，为全球特别是发展中国家政府部门、社会组织、企业管理层搭建国际化研修平台。

此外，本次峰会还将围绕全球发展倡议、数字经济、开源生态发展、数据治理、人工智能技术创新与治理、青年与数字未来等议题举办24场分论坛，并开展世界互联网大会领先科技奖、“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛等乌镇峰会系列品牌活动。

据了解，2014年，中国创办了世界互联网大会，并将峰会永久会址设在浙江乌镇。2022年7月，世界互联网大会从每年一次的国际会议升级为拥有常设机构的国际组织，搭建了全球互联网共商共建共享平台。接下来，大会将持续创新，促进国际网络空间的交流合作，推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。

浙江省委常委、宣传部部长赵承介绍，10年来，峰会筹办与浙江的数字化发展同频共振，给老百姓的生活带来许多变化：通过“浙里办”“民呼我为”等便民服务应用“高效办成一件事”，老百姓办事更方便；杭州市依托“城市大脑”“智慧绿波”，充分运用云计算、大数据等技术赋能手段，实现道路车流的即时感知、即时计算，让治理更科学；打造“浙里基本公共服务”“一键达”和“15分钟公共服务圈”等多跨场景应用，实现养老、医疗、教育等十一大领域公共服务可感、可知、可享，让服务更多元。

浙江省桐乡市委书记于会游表示，桐乡将打造文化交流传播窗口，建设“互联网+”产业高地，大力发展智能网联汽车产业和数据要素产业。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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