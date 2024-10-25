2024海洋合作发展论坛在青岛举行
2024年10月25日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报青岛10月24日电 （记者侯琳良）24日，2024海洋合作发展论坛在山东青岛开幕，全国政协副主席王勇出席开幕式并致辞。
王勇表示，习近平主席提出构建海洋命运共同体倡议，为推动海洋可持续发展注入不竭动力。近年来，中国积极参与全球海洋治理、释放海洋经济发展动能、加大海洋生态保护力度，与各国合力维护海洋和平安定。当前，海洋事业正伴随科技进步从近海走向远海、从浅蓝迈向深蓝，中国政府秉持海洋命运共同体理念，与各国深化海洋经济开放合作、共建国际海洋秩序、推动海洋生态环境保护、加大海洋文化交流互鉴，携手谱写人与海洋和谐共生的时代崭新篇章。
本次论坛以“从蔚蓝到未来——打造健康繁荣的海洋，创造可持续的未来”为主题，来自41个国家和地区的667位中外嘉宾参会。
《 人民日报 》（ 2024年10月25日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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