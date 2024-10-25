本报记者 王欣悦 韩俊杰 吴 君

9月26日召开的中共中央政治局会议提出：“要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。”

在10月8日举行的国新办新闻发布会上，国家发展改革委相关负责人表示，“用足用好地方政府专项债”“加快已发行地方政府专项债券项目的实施和资金使用进度，推动形成更多的实物工作量”。近日，记者来到重庆高新区、安徽芜湖、湖北荆州等地，观察当地如何利用地方政府专项债补短板、优结构、稳增长，如何加快形成实物工作量。

——编 者

重庆高新区

推动老旧小区改造，补齐民生短板

步入重庆高新区曾家镇龙荫社区龙荫小区，橙色的橡胶跑道、黄白相间的楼体、完备的体育设施，都让人眼前一亮。“以前，楼体漏水、墙砖脱落，小区环境差。现在问题都解决了，还安装了这么多新设施，真好！”一早就来锻炼的居民李红对小区的变化很满意。

龙荫小区建于2003年，随着小区日渐老化，消防、雨污、停车、绿化等问题困扰着居民。2022年4月，重庆高新区建设局、曾家镇政府、龙荫社区和重庆科学城城市建设集团四方工作人员联合深入调研，逐户走访，最终确定对龙荫小区进行改造。

老旧小区改造是解决城市发展不平衡不充分问题、补齐民生短板、提升人民群众获得感幸福感安全感的重要举措。然而，由于相关项目开发周期较长、收益回报不明、实施程序繁琐、运营维护复杂等问题，社会资本参与积极性不高。近年来，重庆高新区把政府专项债券作为老旧小区改造的重要资金来源之一。2022年底，重庆高新区财政局向重庆市财政局申请了政府专项债资金，用于支持龙荫小区老旧小区一期工程改造。

随着资金到位，龙荫小区的改造工程于去年3月正式启动。如何确保专项债用得好、用到位？重庆高新区财政局依据《重庆市地方政府专项债券全生命周期管理办法》，不断深化资金管理机制。“我们要求项目业主单位对专项债项目‘分账核算’，确保不将资金用于限定用途以外的支出，且月度定期向财政局报送资金支付进度，年度接受审计监管部门专项审计。”重庆高新区财政局副局长李其源说。

目前，龙荫小区改造所使用的地方专项债资金惠及2615户居民，改造面积37.68万平方米。按照《重庆市政府专项债券项目资金绩效管理办法》，明年龙荫小区改造项目将迎来绩效评价打分。“财政部门会将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配的调整因素，直到项目业主单位整改结果获得群众满意为止。”李其源说。

近年来，重庆高新区运用包括政府一般债券、专项债券等在内的多种手段，筹集政府债券资金，用于教育、医疗卫生、城镇老旧小区改造、地下管网改造等民生项目。

安徽芜湖

建设智能网联汽车产业园，推动产业转型升级

走进安徽芜湖奇瑞汽车股份有限公司智能一工厂的焊接车间，只见5.5万平方米的厂房内，超过660台机械臂上下挥舞，进行着焊接、涂胶、检测和搬运作业。据介绍，去年3月，经过提升改造，焊接车间自动化率达到97%，可月产车身1200余台。

2021年，芜湖在经开区规划建设以奇瑞汽车为龙头的智能网联汽车产业园及配套物流园。项目申报并经国家发展改革委批准后，计划由安徽省代为发行地方专项债，用于产业园及配套物流园建设。

“截至今年3月，智能网联汽车产业园及配套滨江物流园通过使用专项债券资金等，建成一批生产车间及物流车间，基本满足企业生产的场地需求。”芜湖经开区财政局副局长孔雯说。

“政府将厂房建好后，租借给企业使用。”芜湖市银湖实业有限公司工程部部长高亮说，得益于地方政府专项债资金支持，企业节省了一大笔基建投入，可将更多资金用于技术研发。

位于芜湖经开区的滨江物流园散件组装包装部一车间，工作人员正在调试新安装的散件立体库，一排排高耸的货架直抵屋顶。“立体库调试成功后，可实现散件自动入库和出库，包装车间的空间利用率提升35%至40%。”包装部负责人孙锋说。据介绍，滨江物流园内3个面积达5万平方米的包装车间，由地方专项债支持建设，为企业扩大出口提供了保障。

随着产业园主体项目陆续建成并交付使用，不少上下游企业被吸引入驻。“奇瑞汽车等车企及上下游企业的集聚，进一步巩固了芜湖汽车产业优势，提升了产业层次和创新能力。”芜湖经开区党工委副书记吴石生说。

今年以来，芜湖市发行用于项目建设的新增专项债，重点支持118个项目。“我们将不断优化专项债使用结构，进一步支持创新驱动和产业升级项目，为芜湖经济高质量发展提供动力。”芜湖市委书记宁波说。

湖北荆州

打造智慧城市5G管网，支持新基建发展

来到湖北荆州沙市区太师渊路，抬头望去，只见蔚蓝的天空和金色的梧桐树叶，却不见条条飞线。“经过改造后，飞线都已经入地，安全又稳定。”荆州市城通线网管道投资有限公司总经理彭天骄说。

太师渊路的管道建设及飞线整治，是荆州市智慧城市强弱电5G管网建设项目的内容之一。项目按照全市一张网建设5G智慧管网系统，通过特许经营推进统一管理、统一运营，实现全市管网入地和智能化管理。

由于项目建设周期长、投入大、收益慢，在最初修建太师渊路时，城通线网管道投资有限公司就利用专项债资金同步实施了这条路的管道建设及飞线整治工作。“这个项目属于新基建，建成后不仅可以租赁管廊获得投资回报，还可以进一步拉动投资和经济增长。”彭天骄说。

今年6月，荆州市智慧城市强弱电5G管网建设项目继续申请的省政府专项债，很快也批了下来。“经粗略计算，除了专项债之外，这个项目整体还能直接带动8000多万元投资。”彭天骄说，项目建成后有望带动更多社会投资。

“近年来，我们大力支持新基建发展，释放数字促进城市发展的动能。”荆州市发改委相关负责人介绍。据统计，2023年，当地新建5G宏基站2126个；今年上半年，基础设施投资持续扩大。

为了让“钱花在刀刃上”，荆州还逐步健全专项债资金绩效评价机制，针对专项债相关项目组织第三方公司开展绩效评价。“我们对相关项目的立项、债券发行、债券资金管理使用、实物资产和偿还债务本息等，实行全流程监管，确保尽快形成实物工作量。”荆州市财政局有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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