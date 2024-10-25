我国建成具备国际竞争优势的新能源全产业链体系
为全球贡献80%以上光伏组件和70%风电装备
2024年10月25日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月24日电 （记者丁怡婷）国家能源局局长章建华23日表示，我国建成了具备国际竞争优势的新能源全产业链体系，为全球贡献了80%以上的光伏组件和70%的风电装备。
当日，章建华在青岛开幕的第三届“一带一路”能源部长会议上介绍了相关情况。过去10年间，我国推动全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%。我国的风电、光伏产品覆盖全球200多个国家和地区，不仅丰富了全球供给，也为能源绿色转型和维护全球能源市场稳定作出突出贡献。
本届“一带一路”能源部长会议主题为“向新而行 合作共赢”，参会各国能源部长、驻华使节和国内主要能源企业、金融机构负责人等齐聚一堂，分别就能源转型与能源安全、新型储能和先进核电技术等议题进行深入交流。
《 人民日报 》（ 2024年10月25日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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