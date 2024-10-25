本报记者 王 珂

“以旧换新有补贴，商场还有促销活动，能省不少钱。”近日，在上海龙之梦购物中心的一家电器门店内，前来选购电器的市民王舒瑾说。她看中了一款503升双系统冻鲜冰箱，原价为7499元，享受完平台补贴和满减券后，还可以再享受20%的政府家电以旧换新立减优惠，最终购买价为4200多元，累计节省超过3000元。

8月，商务部等4部门印发《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，对消费者购买2级及以上能效或水效标准的8类家电产品给予补贴。各地也启动家电以旧换新支持政策，制定与中央政策相衔接的实施方案。

在明确补贴标准的8类家电产品基础上，多地根据居民消费习惯和消费市场情况，以绿色化、智能化为导向，自主扩充家电补贴品类。上海增加适老化产品，广东深圳增加消费级无人机，重庆等20多个省份将净水器、扫地机器人、洗碗机、空气净化器等纳入补贴范围，满足消费者多元化需求。

“双11”是线上线下商家开展促销的重要节点。10月14日前后，各大电商平台陆续启动“双11”促销活动。促销期间，消费者不仅可以享受政府以旧换新补贴，还可以参与平台推出的各项促销活动。以购买一款洗衣机为例，消费者可以先领取以旧换新补贴，然后在商品页面领取促销优惠券，通过“补上加补”的方式，享受更大优惠。从数据来看，以旧换新补贴叠加平台促销活动，有力释放了消费潜力，其中家电销售回暖明显。

京东家电相关负责人介绍，作为家电以旧换新政策的承接平台，京东目前开启了多个省份的家电以旧换新活动专题页面，让政策红利便捷惠及更多消费者。消费者可以直接在平台搜索“政府以旧换新”，根据提示领取以旧换新补贴优惠券。

苏宁易购相关负责人介绍，今年“双11”期间，将联合海尔、美的、海信等品牌推出超1万款新品，加大产品供给。同时，推出买家电送清洗等优惠，为消费者带来更简单的购买流程、更丰富的产品选择，提供一站式家电换新服务。

在以旧换新服务保障方面，各平台也不断优化流程。据介绍，“双11”期间，京东提供送新、拆旧、安装一体化服务，将过去需要多次上门完成的服务流程缩减至只需1—2次。苏宁易购在家电换新送装一体服务的基础上，推出“主机保修”等服务，进一步优化消费体验。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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