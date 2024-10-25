丁怡婷

一系列优化调整政策接力出台，释放出强烈的稳增长、稳楼市信号

上海国庆假期二手房成交面积为近5年新高，成都购房展会上二手房连续6天成交破千套……10月以来，不少城市的看房量明显上升、销售量不同程度增长，房地产主要指标好转，特别是一线城市全线回稳，三、四线城市一改长时间沉寂状态，与一、二线城市一样，成交量上升，楼市“银十”成色渐足。

房地产市场是当前宏观经济的一个风向标，做好房地产工作对于推动经济持续回升向好、维护人民群众切身利益至关重要。近期，有关部门指导各地迅速行动，打出一套政策“组合拳”，有力推进保交房攻坚战，进一步降低购房门槛、减轻购房压力、提升购房信心。

对于房地产市场而言，预期稳则市场稳。一系列优化调整政策接力出台，释放出强烈的稳增长、稳楼市信号，让各方看到全力促进房地产市场止跌回稳的信心和决心。

长远来看，房地产市场的潜在有效需求规模依然较大。一方面，我国户籍人口城镇化率还不到50%，约1.8亿外出农民工在城里没有完全市民化，进城农民工的购房比例还不高；现有住房存量中，90平方米以下的中小户型住房占绝大多数，刚性和改善性需求仍较旺盛。

另一方面，百姓对住房质量、小区环境等还有更多新期待，比如在一些城中村，群众改造意愿迫切。住房城乡建设部此前表示，将推动建设不同面积、不同价位的“好房子”，还将通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。这些对于商品房建设优化存量、提高质量都将起到积极作用。

在因城施策优化调整的同时，如果抓住时机，破解房地产市场快速扩张时期存在的一些问题，进一步深化重点领域改革，例如加大保障性住房建设和供给力度、根据住房需求科学安排土地供应和配置金融资源等，加快构建房地产发展新模式，相信群众的居住条件和生活环境将不断改善，房地产市场也将实现更加平稳、健康、高质量的发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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