各展其长，做好产业振兴文章（话说新农村）
乡村全面振兴的大棋盘里，产业振兴是重中之重。实现“各展其长”的产业振兴，关键在把握因地制宜的方法论，“靠山唱山歌，靠海念海经”
10月15日，习近平总书记在福建省漳州市东山县陈城镇澳角村考察时指出，村级党组织要发挥火车头作用，带领乡亲们做好“海”的文章，在乡村振兴、共同富裕的道路上一往无前。
乡村全面振兴的大棋盘里，产业振兴是重中之重。深入各地考察时，总书记非常关心乡村特色产业。
一个月前的甘肃之行，总书记在花牛苹果基地果林里和乡亲们交流时，叮嘱大家：“乡村振兴要靠产业，各地要各展其长，走适合自己的振兴道路。”
产业兴旺，是解决农村一切问题的前提。实现“各展其长”的产业振兴，关键在把握因地制宜的方法论。“靠山唱山歌，靠海念海经。”只有立足本地资源禀赋，充分摸清家底，深入分析自身产业发展的潜力和优势，基于一方水土开发乡土资源，才能有的放矢地把特色产业做大做强，带动更多农民增收，促进更多村庄变美。
从澳角村的产业发展实践看，这个村三面临海，对它而言，海是最具特色的资源优势，也是最大发展潜力所在。近年来，澳角村“靠海吃海”，以海兴村、以海强村，海洋捕捞、海水养殖、海产品加工、海鲜电商、海岛旅游等海洋产业蓬勃发展，碧海银滩成为金山银山。2023年村集体收入173万元，村民人均纯收入5.8万元。最大的资源潜力升级成为最有力的发展优势，澳角村走出了因地制宜、“各展其长”为乡村产业振兴赋能的兴村之路。
放眼全国，各地秉承着“因地制宜选择富民产业”，一个个特色产业由小变大，“各展其长”——一颗荔枝，甜了生活；一个苹果，红了日子；一朵木耳，富了农民；一片茶叶，美了乡村；一碗螺蛳粉，“链”起百亿元大产业……截至目前，全国累计培育全产业链产值超100亿元的产业集群139个，产值超10亿元的农业产业强镇超390个。乡村特色产业加快升级，产业链不断延伸，产业领域不断拓宽，“百花齐放”的乡村产业振兴新图景，不断增强着广大农民的获得感、幸福感、安全感，不断改善着各地的乡村面貌。
当前，城乡居民消费需求日益多样化、个性化和品质化，这为乡村特色产业的高质量发展提供了新的契机。要谨记因地制宜的重要性，善于分析新的市场环境、新的技术条件，用好新的营销手段，打开视野来用好当地资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村特色产业全链条升级，增强乡村特色产业的市场竞争力和可持续发展能力，带动更多农民分享产业发展收益。
锚定建设农业强国目标，依托特色资源，“各展其长”把乡村资源、生态、文化优势转化为产品、产业优势，让更多有热度、有前景的乡村特色产业成为推动乡村全面振兴的强大力量，让广大农民拥有更加火热的生活。
《 人民日报 》（ 2024年10月25日 18 版）
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