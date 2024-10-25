原标题：得物App获评“上海供应链创新与应用优秀案例”，以品质保障消费助力新质生产力发展

近日，得物App因为创新的供应链模式保障品牌消费，荣获“2024上海市供应链创新与应用优秀案例”。得物App曾荣获2023年“全国供应链创新与应用示范企业”、商务部“电子商务示范企业”、国家发改委“新型消费发展典型案例”、工信部“新型信息消费示范项目”、国家市场监督管理总局“数字化质量管理创新与实践”典型案例、上海市质量标杆等奖项表彰。

得物App供应链中心负责人徐前在本次评选中获评了“2024上海市供应链创新与应用引领者”，他表示：“得物App通过对商品品质的严格把控、从体系建设到服务细节处的注重，不断优化提升消费体验，保障品质消费。今后，得物App将持续发挥示范企业的引领作用，打造更加科学完善的产业链供应链体系，推动供需两端向高质量协同升级，促进新质生产力发展，推动行业高质量发展，服务好高品质生活。”

作为深受年轻人喜爱的品质电商平台，得物App致力于满足年轻消费者买到真货、好货的需求，首创“先鉴别，后发货”“八大环节品控”的服务模式。在得物超级品质保障中心，每件商品都需要经过逐件收货、品质查验、拍照留档、多重鉴别、独立绑扣、复核查验、防伪包装、打包出库等八大环节的完整服务链，在确认为全新正品之后，才能“通关”成功，被装入快递箱，送达消费者。

例如，一双鞋需要经过三大工序、7个环节、16个步骤、70多项近200个质检点，大到鞋盒包装、小到鞋带甚至鞋带孔；一件服装需要经过三大工序、7个环节、16个步骤，61项200多个质检点，例如吊牌、水洗标、五金配件电镀层、走线抽丝等细节都要逐一检查，确保商品实物与描述一致，全新无瑕。

海量的订单包裹、严谨细致的逐件查验鉴别，如何保证全流程准确高效？得物App创新建立了一套全链路信息化管理系统，商品从进入得物“八大环节品控”开始，就有一个唯一身份码，这个码就是商品经过一道道品质检验的“档案卡”，每道关卡、每位员工对这个商品质检、鉴别的信息，都被详细记录。商品被确认为全新正品后，身份码将转换为鉴别证书，也是商品的“正品身份证”。此外还有全程高清视频监控和图片采集，保证全流程透明可追溯。

为了高质高效地保障每一笔订单品质，得物App还运用智慧工厂理念，打造数字化仓储运营管理系统、自动化供应链调度系统，自主研发了仓库信息管理系统、供应链运营管理TMS系统、AQAE操作系统和自动拍照系统，并率先运用AI技术探索品质保障。得物人工智能查验系统的训练引擎，来自多年来沉淀的来自一线的数十亿级查验鉴别数据样本和海量实物商品数据库，辅助提升查验鉴别的效率。目前，得物人工智能查验系统与得物鉴别专家的鉴别结果吻合度在99.9999%以上，覆盖箱包、手表、鞋类、服饰、配饰、奢侈品、户外运动、美妆等众多品类，仍在结合业务持续迭代和升级中。

除了服务模式和管理系统上的创新，得物App还积极探索更科学严谨的质量管控手段，成为拥有质量实验室的电商平台。得物质量实验室通过物理实验室、化学实验室、中央实验台、恒温恒湿房等多个检测区域及多台专业设备，对产品质量进行全方位检测，检测范围不仅覆盖了质量常规项目，还严格把关产品的安全性。今年，得物质量实验室获得由全国纺织品标准化技术委员会颁发的“标准验证实验室”资质认定。

此外，为了给用户带来更好的购物体验，得物App还专门成立了包材实验室，在夏天，为了让巧克力、香薰蜡烛等易融易化商品在运输途中保持形状完好，包材实验室进行了200多次温控方案模拟测试和100多次快递运输实际测试，最终采取了保温袋加冷媒的温控方案，保障用户收到的完好的商品；冬天则在低温模拟冷冻环境下，对液态商品做了数百次包装测试，最终用保温棉或保温箱等方式，让极寒地区的用户也能放心买美妆，不用担心收到“冰冻香水”。

由于得物App在保障品质消费上成效突出，“极光蓝”成为年轻消费者心中品质的象征，越来越多年轻人成为得物App的忠实用户，这也吸引了越来越多的品牌商家入驻得物App。全球一线大牌、知名运动品牌、时尚潮牌等7000多个优质品牌在得物App获得新的年轻消费人群，覆盖潮鞋、美妆、包表配饰、服饰、潮玩、数码、家居、电器、食品等多元品类。

本次奖项为上海市供应链领域最高奖项，旨在评选出在供应链创新成效上处于领先地位、拥有成功模式和经验的企业，得物App荣获“2024上海市供应链创新与应用优秀案例”，是政府层面对得物App供应链模式创新和保障品质消费成效的肯定，希望得物App通过供应链创新和品质保障服务，影响和推动产业链上下游协同发展，带动产业转型升级，推进新质生产力发展。

(责编：曹淼、李源)

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