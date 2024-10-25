原标题：平安银行积极落地上市公司股票增持回购贷款 与逾50家企业达成合作意向

近日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证监会发布通知，设立股票回购增持再贷款货币政策工具，鼓励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。

平安银行与深圳某上市公司就该公司股票回购增持再贷款达成合作意向并进行现场签约，充分体现了平安银行响应国家政策的态度和决心。

全力支持资本市场高质量发展

平安银行高度重视增持回购贷款的推进及落地，在政策发布的第一时间即在总分行层面成立由各部门共同组成的专项敏捷小组，优化审批流程，开通绿色通道。一方面本着“内控优先，制度先行”的监管精神，各部门加班加点推进相关产品制度创设；同时各地分行加快与上市公司客户对接，积极推进合作落地，以实际行动为上市企业发展注入强劲动力。

截至目前，平安银行在全国范围内已与超200家上市公司进行了贷款意向接洽，其中已初步达成贷款合作意向且进入业务流程超50家，已达成意向上市公司涵盖高端制造、生物医药及交通运输等多个行业。

做强上市公司是平安银行的重点战略

平安银行一直将上市公司视为重要的客群，依托平安集团多元化生态圈布局，与上市公司客群实现“综合金融+产业合作”的深度合作，聚焦支持民营经济、科创兴国、绿色金融等重点战略领域，持续强化投行专业能力，为客户提供“商行+投行+投资”的一站式综合解决方案。

近三年，平安银行累计向上市公司客群投放并购贷款超900亿元，支持上市公司并购重组交易规模超3000亿元。后续平安银行将继续落实监管和政策要求，助力上市公司实现资本结构优化与长期价值提升，助力资本市场实现高质量发展。

(责编：董童、李源)

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