稳增长政策持续发力显效 全年经济增长目标达成可期
进入四季度，我国经济的年度表现，以及如何分解达成全年预期增长目标成为各方关注的焦点。近期召开的中共中央政治局会议也着重要求，“努力完成全年经济社会发展目标任务”。
保持合理增速对我国经济发展十分重要。党的二十大以来，政策层面频频强调“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。近日，中国人民银行行长潘功胜亦表示，中国巨大的经济体量需要保持合理的经济增速，带动就业、增加居民收入。此外，经济合理增长有助于我国经济结构的转型升级，防范化解重点领域风险。
今年《政府工作报告》提出，主要预期目标包括国内生产总值增长5%左右。从序时进度来看，前三季度我国GDP同比增长4.8%，经济运行总体平稳，基本符合预期目标。当前，第四季度经济增速成为决定全年经济增速的关键一环。
笔者认为，随着存量政策和增量政策持续发力显效，第四季度宏观经济的活力和动力有望进一步释放，助力消费、投资、出口这三驾拉动经济增长的“马车”稳步前进，进而支撑全年预期增长目标的顺利达成。
首先，消费有望继续“挑大梁”稳经济。
今年前三季度，最终消费支出对我国经济增长贡献率为49.9%，拉动GDP增长2.4个百分点。最终消费是经济增长的持久动力，扩大消费的重要性毋庸置疑。进入四季度，多类促消费政策加力推出，有望继续激发消费潜力，促进消费发挥对拉动宏观经济增长的基础性作用。
一方面，四季度以来各地区加力促消费，推动消费品以旧换新，对消费的促进作用持续释放。此外，“双十一”等电商促销活动的开展，也能进一步提振居民消费。事实上，中国经济结构中供给侧的适应能力非常强，能够第一时间在政策和市场之间找到连接点，并进化成产能；而需求侧，消费者对于创新事物的接受力非常强，这为创新产能到创新消费的快速转化夯实了基础。
另一方面，近期发布的一揽子稳增长政策也有利于促消费。其中，LPR（贷款市场报价利率）与存量房贷利率的下调减轻了居民债务负担，有利于释放消费潜力。从更宏观视角来看，稳股市、稳楼市的相关政策也有利于改善居民的消费预期。
其次，政府投资有望接续牵引有效投资。
今年前三季度投资平稳增长，资本形成总额对经济增长贡献率为26.3%，拉动GDP增长1.3个百分点。
一直以来，投资尤其是重大项目投资在我国经济增长中扮演非常重要的角色。客观来看，年内房地产开发投资有所下行并拖累部分指标的表现，但随着宏观政策效应持续释放，“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）建设加快落地，大规模设备更新扎实推进，有效支撑了投资规模的稳定。
笔者曾读到过一个有趣的比喻——重大项目就像是芝麻烧饼的饼，而其衍生市场需求则像是数不清的芝麻，彼此需要且能够组合成可咸可甜的美味。
进入四季度，政府投资有望接续发力带动投资。近期，中共中央政治局会议强调，要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。财政部部长蓝佛安也在新闻发布会上明确表示，今年实际可用于增加政府投资的资金规模较去年大幅度增加。另外，国家发展改革委有关负责人也于近日提到，还将有一批增量政策措施继续出台实施，包括最大限度扩大专项债券投向领域。这些举措将持续发挥政府债券牵引作用，带动有效投资，有力拉动投资增长。
第三，出口有望进一步提升经济发展韧性。
前三季度，我国货物和服务净出口对经济增长贡献率为23.8%，拉动GDP增长1.1个百分点。
对外开放是中国经济的禀赋，兼具“颜值与研值”的中国产能在全球产业链、供应链中占据重要位置，也是中国经济发展韧性的重要体现。进入四季度，国家出台的一系列政策，包括减税降费、金融支持和创新激励等政策，有望持续激发民营企业和外贸企业的发展活力，提升其在国际市场上的竞争力，促进出口。
此外，随着我国经济结构的转型升级，以新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”为代表的经济新动能仍保持较强国际竞争力，有望继续拉动出口。
大鹏之动，非一羽之轻；骐骥之速，非一足之力。今年以来，我国加快推进经济结构的调整转型，政策层面及时加强调控并强调宏观政策一致性，使经济增速保持在合理区间。当前，推动经济发展的积极因素持续汇聚累积，这些有利因素将不断推动经济向上、结构向优、发展向好，努力支撑今年预期经济增长目标的达成。
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