寇佳丽

原标题：健全发展机制 稳步推动制造业向“绿”而行

10月23日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工业和信息化部（以下简称“工信部”）新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示：“下一步，我部将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，助力经济社会发展全面绿色转型。”

中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣对《证券日报》记者表示，制造业是立国之本、强国之基，也是能源消耗和碳排放的重要领域。在“双碳”目标的指引下，制造业绿色低碳发展是全面贯彻新发展理念的战略要求，是制造业高质量发展的重要抓手，也是推进新型工业化的应有之义。

为稳步推动制造业绿色低碳发展，一系列政策举措已先后出台。今年2月份，工信部等七部门印发的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出，“到2035年，制造业绿色发展内生动力显著增强，碳排放达峰后稳中有降，碳中和能力稳步提升，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显，绿色发展成为新型工业化的普遍形态”。

地方积极跟进。例如，4月份，北京市经济和信息化局发布了《关于2024年度绿色制造单位创建的通知》；同月，上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会印发了《上海市推动制造业数字化和绿色化协同转型发展行动方案（2024—2027年）》。

受益于此，我国制造业绿色低碳发展成效显著。工信部披露的最新数据显示，目前国家绿色工厂产值占制造业总产值比重已超过18%，预计全年环保装备制造业的总产值近万亿元。

不过，多位受访专家表示，我国制造业绿色低碳发展仍存在短板，比如创新能力提升空间较大、研发投入不足与资金缺口并存、部分行业碳排放强度居高不下、区域之间发展不平衡等。

“强化政策调控、完善制度建设是今后继续努力的一个重要方向，其中，要特别注意国家政策与地方政策的有效衔接，为企业实践创造更好条件。”何代欣建议，更好支持制造业绿色低碳发展，财政政策要研究更高效的工具与手段，加大对制造业企业尤其是中小企业和科技创新型企业的支持力度，为企业绿色化转型提供助力。

推动制造业绿色低碳发展，金融服务发挥着至关重要的作用。巨丰投顾高级投资顾问赵玲表示，一方面，金融机构应继续增加绿色信贷规模，为转型潜力较大但资金短缺的企业提供所需资金；另一方面，逐步建立针对制造业的绿色风险评估体系，完善风险分担机制，提高社会各界对制造业绿色低碳发展的支持意愿。

企业是制造业绿色低碳发展的主要执行者，是这一过程的推动者和受益者，也是绿色产品与服务的研发方和应用方。擦亮制造业新底色，企业还需做好哪些工作？对此，中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，企业可主动与高校、科研院所等合作，加快关键共性技术攻关，积极探索绿色技术的推广应用，同时加强自身绿色供应链管理，有效带动上下游企业共同落实绿色采购、绿色生产、绿色物流。

(责编：罗知之、陈键)

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