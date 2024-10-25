广交会助力参展企业“破浪出海” 新业态涌现新活力
10月23日—27日，第136届广交会第二期在广州举行。据广交会组委会介绍，第二期展会展览总面积51.5万平方米，展位数量24739个，参展企业10040家，展览题材包括家庭用品、礼品及装饰品、建材及家具3个板块15个展区。
记者在展馆内看到，深蓝色的指示牌随处可见，顺着上面标识的指引，便能到达跨境电商展示区。与上届相比，本届广交会跨境电商展示区更加优化，汇集了7家头部跨境电商平台和34家配套服务商，促进传统贸易业态与外贸新业态融合互促，为参展企业提供便捷高效、全链条的“一站式”贸易服务，助力中国制造更好“破浪出海”。
“通过一个账户，就能把货物从中国送到美国客户手中？产品运输需要多长时间？”巴基斯坦采购商Israr已连续参加三届广交会，最近他正计划开展跨境电商业务，在本届广交会上，他专程来到亚马逊全球开店展位进行咨询。
“我们的全球供应链解决方案，不仅能够简化管理流程，还能有效降低运营和服务成本。”亚马逊全球开店展位工作人员将Israr引导至一面展示墙前，上面详细记述了亚马逊全球开店的创新服务和解决方案。
“我们借助广交会这一重要平台持续塑造品牌国际形象，加快开拓国际市场。去年，公司投入700多万元用于品牌的海外宣传推广，极大提升了公司两大自主品牌的国际影响力。”广东盈浩工艺制品有限公司相关工作人员向记者介绍说。
据了解，广交会在助力传统外贸模式稳步发展的同时，也为外贸新业态茁壮成长赋能。
“2022年我们就开始了‘元宇宙+外贸’的尝试。”宁波中基惠通集团股份有限公司视觉总监沈露明告诉记者，近期，公司在沙特开设了线下展销中心，并将元宇宙展厅作为线上配套服务，境外采购商只需操作按钮就能在“云端”切换不同的装潢建材和卫浴设备，体验在“家”中的展示效果，从而挑选心仪的款式。“此外，我们还提供AR服务，让跨境电商平台的消费者看到桌椅、电热水壶、灯具等商品在真实世界的呈现效果，更形象地感知到商品的尺寸、形状与配色。”
“近年来，我们打造了一款仿真芦苇树产品，可完美替代此前由天然松树制成的圣诞树，既能营造圣诞节的节日氛围，又可保护森林树木。”鞍山全事好商贸有限公司总经理刘爱丽介绍，作为一家主营节日用品的外贸企业，公司近年来积极践行绿色环保理念，采用可降解和可循环使用的材料制成了多款产品，在广交会上受到一众境外采购商的青睐和好评。
刘爱丽自豪地说：“每届广交会公司都会带来新品参展，也赢得了众多境外采购商的信任。可以说，广交会已成为我们发布新品、拓展市场不可或缺的平台。”
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