原标题：低空经济网络设施建设提速 产业链公司加码布局

本报记者 李万晨曦

工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在10月23日举行的国新办发布会上表示，将探索建立通感一体的低空经济网络设施。此外，工业和信息化部还将通过加强顶层谋划、加强多场景应用牵引等，推动低空产业发展。

“目前市场的共识在于低空通信、感知、导航等保障能力不足，空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。此次低空经济再迎政策利好，通感一体将作为关键基建率先落地，助力低空经济快速发展。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示。

通感一体受关注

近年来，国家高度关注低空经济发展。今年3月底，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，明确推动基础支撑体系建设等重点任务，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。

市场规模方面，据工信部下属机构赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报（2024）》，预计到2026年，我国低空经济有望达到10644.6亿元。

“随着低空经济的发展，规模不断扩大，加强低空安全保障已成为规范低空经济的重要趋势，通感一体技术是低空安全保障探索和通信网络能力延伸迈出的关键一步。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访表示。

“通感一体”指同时具备空间感知、通信的网络，通过分析无线信号的传输来获取对目标或环境的感知，是5G—A的新增能力，将让基站兼顾通信和感知双重能力，同时契合无人机运营商网络架构需求。

“通感一体技术能够实现飞行器信息的实时传输和共享，提升低空通信的效率和可靠性，满足低空飞行器对高质量通信的需求。同时，通感一体技术可以提供无缝的通信和高精度感知服务，实现高效调度。”中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜表示。

“通感一体化还能为低空安防等低空经济领域的各类应用提供技术和网络支持，推动低空经济规模化发展。”赛迪顾问通信产业研究中心副总经理徐畅表示。

“利好政策频出，为低空经济的发展提供了有力支持，也为5G—A通感一体技术的应用创造了良好的政策环境。”艾文智略首席投资官曹辙表示。

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青于10月23日提到，已开展基于5G/5G—A的低空通信及感知网络技术验证、应用试点等工作。

据悉，截至目前，各地已经在水、陆、空全场景开展5G—A通感一体关键技术的验证和规模试点。已有330余个城市启动最新的5G—A网络部署，将打造形成一张全球最大规模的低空通信网。

上市公司积极布局

“工信部提及探索建立通感一体低空经济网络设施，对通信、感知技术提供商，以及低空飞行器制造商和运营商等企业是利好。”袁帅表示，“这些企业可以依托通感一体技术，开发更加智能、安全的低空飞行器和配套设备，满足低空经济市场的多元化需求，实现业务的快速增长。”

随着相关政策支持力度加大，低空经济通信网络设施产业链相关企业受到广泛关注，多家上市公司积极回应市场关切。

例如，中国移动称，已经在布局5G—A通感一体化技术的研发，参与R18标准制定，并完成了多项关键技术试验。

中兴通讯表示，已在多个省份完成了5G—A通感一体化基站的开通和验证，并推出了通感一体化方案，应用于低空飞行器监管等领域。比如，在广东完成业界首个“通感一体”多站组网部署和低空无人机安防等场景验证。

通宇通讯近期称，公司非常重视低空经济建设推广过程中对于低延迟、高通量、多通道天线的潜在需求，目前已研发出支持低空经济的通感一体化天线，并积极寻找低空平台软硬件结合的布局机会。

光迅科技也表示，5G—A功能测试主要是验证关键技术中的上下行超宽带和宽带实时交互。通感一体方向是近期光纤通信技术研究的一个热点，公司也发布了相关成果。这些成果将为低空经济的发展提供有力支撑。

对于通感一体基础设施发展及落地的前景，多家行业研究机构持乐观态度。东北证券表示，低空经济信息化的核心为通感一体，将作为关键基建率先落地。中信建投表示，通感一体化是通信网络升级的必经之路，是低空经济发展的重要支撑条件，也将伴随低空应用发展而不断丰富。

袁帅表示，对低空经济网络设施相关企业而言，建议加强技术研发和创新，积极拓展应用场景，与低空经济产业链上下游企业深化合作，共同推动低空经济网络设施的建设和应用。此外，企业还应关注政策法规的变化，确保产品和服务符合相关标准和要求，为低空经济的健康发展贡献力量。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经