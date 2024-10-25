陆成宽

原标题：新技术将煤质检测耗时由8小时缩至2分钟

科技日报北京10月24日电 （记者陆成宽）煤炭质量快速检测技术来了。24日，由国家能源集团和中国电子科技集团旗下海康威视联合研发的融合光谱煤质快速检测技术在京正式发布。该技术可实时检测煤炭的热值、水分、硫分和灰分等指标，成功推动煤质检测耗时由至少8小时缩减至2分钟。该技术的发布，标志着我国煤炭质量检测技术迈入全新的人工智能时代。

煤炭是我国的能源基石，煤炭质量检测是煤炭生产、销售结算、利用的关键基础。长久以来，传统的煤质检测技术主要是化学手段，存在过程复杂、操作差异大、流程长、风险大、结算周期长等诸多问题，严重制约了煤炭清洁高效利用。

为解决这些难题，国家能源集团与海康威视早在2021年就启动了对煤质快检技术的探索，并于2022年确定了融合光谱煤质快速检测的技术路线。项目先后完成试验平台、实验室原理机研发，并于2022年至2023年开发出在线检测产品。

此次发布的融合光谱煤质快速检测技术，是一项集煤质快检核心装置、AI模型与数质量管控平台于一体的原创性技术，交叉融合了人工智能、光谱学及化学等多个学科内容，可快速对煤炭进行准确、无损分析，实现煤炭供需两端全流量实时在线全自动检测。

值得注意的是，该技术成功实现自动无人干预，改变了传统采样、制样、化验的复杂流程，构建了高效、透明的在线检测模式。同时，其在检测时采集的样品量也呈指数级增加，比如单列车的检测煤量可达1吨以上，是传统1克煤样检测量的百万倍，使得样品代表性大幅提升。

(责编：罗知之、陈键)

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