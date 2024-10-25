沈 唯

原标题：警惕借智驾研究之名的非法测绘

10月16日，国家安全部微信公众号发布的一则消息引来多家知名汽车企业回应和社会各方关注。消息称，国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。

“我国对从事测绘活动的单位实行严格的测绘资质管理制度。”北京国际数字经济治理研究院执行院长、ICMA智联出行研究院院长何姗姗解释，所谓非法测绘，指的是未经许可对自然地理要素的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集，以及对获取的数据进行处理和提供这些数据的行为。

大数据时代，数据资源对国家经济社会发展具有重要价值，测绘数据更是与国家安全息息相关。何姗姗介绍，从非法测绘的过往案例来看，这种行为看似对民众的生活没有直接影响，实际上却会严重危害国家安全。

近年来，我国智能网联汽车产业蓬勃发展，智能驾驶技术日益进步。但与此同时，这也可能让非法测绘找到“可乘之机”。

何姗姗解释，这是由于智能驾驶技术的研发需要大量地理信息数据作为支撑，包括地图信息、交通标志、信号灯位置、周围环境等，以确保自动驾驶系统能够准确识别和响应各种道路情况。而这一需求恰恰可能被非法测绘活动所利用，因为开展非法测绘活动的目的，很可能就是要获取这些敏感的地理信息数据。

“最典型的例子就是智驾地图。智能驾驶技术对地图快速更新的需求日益增加。”何姗姗进一步说明，非法测绘方很可能以此为由“乘虚而入”，通过未经授权的方式获取、更新地理信息数据，从而利用市场需求获利，或为其他非法目的服务。

今年7月，自然资源部印发《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知》，提出“严格涉密、敏感地理信息数据管理”“落实地理信息数据存储和出境要求”等，并明确达到一定精度和覆盖范围的导航电子地图、实景影像、点云等实测成果属于国家秘密。在国家安全部此次发布的案例中提及，“经鉴定，A公司采集的数据多项属于国家秘密”。

为维护测绘地理信息安全，合理开展汽车智能驾驶研究，何姗姗认为，有关部门应采取措施，引导相关企业树立合法合规开展业务的意识，支持相关标准体系建设，加强监管力度，建立智能驾驶产品准入门槛和监督机制等。

“企业也应加强时空数据安全管理和网络安全管理，建立数据安全、网络安全管理制度。同时，企业应积极关注行业前沿的监管资讯，在相关标准及法律法规的基础上建立自查机制，定期组织开展合规风险自查，如发现问题，要及时采取整改措施。”何姗姗说。

对此，国家安全部也发出提示，“国内测绘公司及相关从业人员在开展地理信息测绘活动中，应严格遵守国家法律法规，加强对测绘数据的安全管理，谨防测绘数据被境外组织或个人窃取”。

(责编：罗知之、陈键)

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