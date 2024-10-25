原标题：实践十九号卫星载荷在京交付

科技日报北京10月24日电 （李仪 汪正洪 记者付毅飞）24日，国家航天局在北京举办实践十九号卫星载荷交付仪式。此次交付的实践十九号卫星搭载载荷包括主粮作物、经济作物、微生物航天育种载荷以及空间技术试验载荷等二十大类。

据悉，实践十九号卫星充分发挥新一代返回式空间试验平台“育种周期短、搭载效率高”优势，圆满完成2000余份农业生物材料的空间搭载试验，为我国种质资源创新提供了重要技术支撑。该卫星还为国产元器件、原材料等提供了珍贵的在轨验证机会，为我国航天技术的自主创新和可持续发展夯实了基础。

国家航天局对地观测与数据中心主任、高分专项工程副总设计师孟令杰介绍，实践十九号卫星是我国新一代返回式技术试验卫星。该卫星在可重复使用、高承载比以及在轨环境保障等方面突破了多项关键技术，显著提升了我国返回式卫星的技术水平和应用效率。

中国农业科学院作物科学研究所党委书记、副所长，国家航天育种工程首席科学家刘录祥介绍，我国从1987年开始探索利用航天技术改良作物品种，30多年来已培育出300多个品种，涵盖10余种作物类别，取得了显著的社会经济效益。同时，我国成熟的航天技术也为国际同行提供了航天育种平台。这次实践十九号任务就通过国家航天局组织了规模化国际合作。

在当日的交付仪式上，国家航天局副局长卞志刚出席并致辞；国家航天局与农业农村部、海南省、安徽省等国内主用户单位，泰国、巴基斯坦等国际搭载用户签署搭载载荷交付证书；中国航天科技集团与国内商业搭载用户代表单位签署搭载载荷交付证书。至此，实践十九号卫星工程返回任务圆满完成。

(责编：罗知之、陈键)

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