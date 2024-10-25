人民网记者 孙红丽

“金九银十”是建材家居消费者采购的传统旺季，随着各地以旧换新政策的持续落地，家装厨卫市场的消费活力不断激发。

中国建筑材料流通协会10月15日发布的数据显示，9月全国建材家居市场整体呈现旺季平稳回升态势。以旧换新政策效应以及中秋、国庆的假日消费效应开始显现，消费者在建材家居方面的消费意愿不断增强，市场需求有效释放，规模以上建材家居卖场9月销售额环比上涨达14.37%。

据国家税务总局公布的增值税发票数据，今年国庆假期，家具、装饰材料、涂料等与家居装修相关的商品销售呈快速增长态势，同比分别增长35.7%、12.9%和26.2%。

“在消费品以旧换新政策作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%。其中，9月份涉及以旧换新政策的汽车、家电、办公用品、家居等产品的零售表现更为明显。”10月18日，国家统计局副局长盛来运在国新办发布会上如是说。

家电、家居、家装消费紧贴百姓生活，市场规模大、升级需求旺、发展空间广。在7月份加力支持“两新”的若干措施出台后，有关部门又陆续制定印发了家装厨卫等4个领域配套细则。当前，在商务部等相关部门指导下，各地正积极推进家装厨卫“焕新”。

——重点领域突出，各地积极响应家装厨卫“焕新”政策，以绿色、环保、智能、适老化为重点方向，聚焦存量房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造、智能家居等领域，制定本地区具体支持品类和补贴标准。

——支持品类增多，部分省市根据实际情况，将微波炉、净水器等家装厨卫相关产品，智能马桶、智能门锁等智能家居类产品，健康监测、辅助设备等居家适老化产品纳入到家装厨卫“焕新”补贴范围。

——提升居民生活品质方面，浙江、四川、甘肃等26个地区加力推进家装厨卫“焕新”，同时创新方式支持居家适老化改造。9月18日，浙江已向符合条件的老年人家庭发放了第一笔适老化改造补贴资金。

近期，各地在家装厨卫“焕新”政策的基础上，进一步扩围加力。

10月16日，广州市住房和城乡建设局发布消息，为进一步满足广大消费者的需求，在9月30日已上线的品类基础上新增10个智能家居品类，目前活动补贴品类达53种。

10月21日，深圳市住房和建设局发布消息，深圳住宅装修补贴活动的补贴范围扩大，补贴流程简化。在全屋装修补贴、住宅局部装修改造补贴外，新增一档零星装修改造补贴，单个产权人累计补贴最高不超过1万元，不用签合同，不用小散工程备案。

10月23日起，湖北消费品以旧换新政策再升级，不仅补贴力度更大、产品扩容范围也更广。厨卫“焕新”补贴产品范围扩大至51类，家装产品补贴上限提升至20000元。

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“相较以往的以旧换新，当前很多城市的补贴范围从家电领域扩展到住宅升级和厨卫改造产品、智能家居产品、适老化改造产品等，覆盖范围广，补贴额度高，对于相关企业和消费者都属于重大利好，起到了提振市场信心、稳定发展预期的作用。”中国建筑材料流通协会在分析9月全国建材家居景气指数时如是指出。

该协会建议，建材家居企业深刻理解政策战略意图，紧抓“两新”政策机遇，顺应更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势，促进绿色消费，抢占市场先机。

(责编：杨迪、高雷)

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