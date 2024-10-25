原标题：闪送积极践行社会责任 多项关爱保障举措为骑手赋能

在生活节奏日益加快的当下，“紧急时刻，闪送一下”成为不少人生活的常态，无论是工作中急需使用的文件，还是朋友生日时自己无法亲自送达的礼物，闪送的专人直送都能在第一时间满足需求。

作为一家为用户提供7×24服务的即时配送平台，闪送在市场需求下快速发展，逐渐成为即时递送服务的代名词，并在今年10月4日正式登陆纳斯达克。公开信息显示，截至2024年6月，闪送业务覆盖全国295个城市，拥有270万发牌闪送员，在吸纳社会劳动力方面发挥积极作用，降低了就业门槛，让劳动者有了更多选择权。闪送员通过提供同城即时配送服务，满足了居民多样化的生活需求，也保障着城市服务的高效和便捷。

数量庞大的专业骑手是闪送提供一对一急送服务的基石，因此，闪送长期以来始终将骑手的关爱保障作为开展工作的一项重点，陆续推出骑士之家建设、技能培训、高考助学等举措，多维度保障骑手权益、增进骑手福祉。

线下专属活动空间为闪送员续航

骑士之家是闪送推出的代表性关爱举措之一。

2022年，闪送开始在线下建设骑手专属空间——骑士之家，为他们提供免费沟通交流、解决疑难、休息茶歇等服务。此外，骑士之家还不定期举办丰富的活动——“金牌讲师计划”向新闪传授跑单经验，问答抽奖、游戏PK等趣味活动拉进骑手关系，为线下交流提供了一道桥梁。

相较于有固定工作时间及办公地点的职业，闪送员的工作形式更为灵活多变，平时跑单也多是“独行侠”，很少有机会与其他骑手沟通。骑士之家的出现让这一现状发生了改变，冬至时，骑手可以来这里参加小饭局，亲自包饺子、煮饺子，夏天时，可以参与清凉活动，免费领取消暑物资。北京的李师傅成为闪送员已有五年，在他看来，“骑士之家让闪送员们有了归属感，每次只要路过都想进去坐坐。”

闪送骑士之家工作人员表示，现在闪送骑士之家提供的服务并非一日建成，而是通过不断收集闪送员的建议完善而成。截至2024年10月，闪送已在全国10个城市建设了11座骑士之家，除了基础的休息功能，骑士之家还承担着闪送员个人及家庭保障、心理疏导等多方面的职能。未来，骑士之家还将在更多城市落地。

在目前还没有骑士之家的城市，闪送也并未忽视骑手享受线下服务的需求。2023年7月起，2023年7月起，闪送联合合作商家建设骑手能量站，经过一年的布局，目前，能量站数量超过1700家，覆盖成都、北京、杭州、南宁、西安、贵阳、昆明、昆山、大连、揭阳、天津、淮安等40个城市。通过闪送员APP的“闪送能量站”功能，骑手可自行查询和导航前往附近的能量站获取服务。

多项关爱保障举措为骑手赋能

闪送员是闪送重要的合作伙伴和平台价值的传递者，为此，闪送成立了专门的骑手关爱保障团队，致力于让每一位努力工作的闪送骑手能够工作有尊严、收入有保障、生活有归属。

在接单保障方面，闪送针对骑手日常出行中常见的购车、加油、换电、办理电话卡等需求，联合合作方推出便利、优惠的服务，切实降低骑手的接单成本；在职业发展方面，闪送一方面通过金牌讲师计划搭建骑手间的沟通桥梁，创建互帮互助的群里氛围，一方面推出“骑手晋升计划”，为优秀闪送员提供晋升机会，打通骑手职业上升通道；在家庭关怀方面，闪送连续五年启动“高考助学计划”，为考上优质大学的闪送员子女提供一年学费资助，近300位骑手从中受益。

此外，闪送还不定期面向骑手开展交通安全培训和急救知识培训。这是由于近年来，随着闪送员等灵活就业群体的不断扩大，骑手作为维持城市正常运转的“摆渡人”，参与到意外事故救援的事件屡见不鲜。在灵活就业群体中普及专业急救知识显得尤为重要，因此，自2021年起，闪送开始组织闪送员参加急救培训，并成立了闪送红十字爱心志愿服务队。

有不少通过培训的骑手已经参与到了社会急救中去。2022年8月，北京闪送员张飏在送单时遇到一男子突发昏迷，他运用学到的心肺复苏为伤者施救，坚持了十几分钟知道救护车赶到。因为这次经历，张飏被国家卫生健康委员会、国家广播电视总局和中国红十字会总会评为“2022年度十大最美救护员”之一，并在2024年作为唯一一名“最美救护员”代表参加了中国红十字会成立120周年庆祝大会。

积极践行社会责任

近年来，越来越多的人加入闪送员行列，与闪送一对一的服务模式有直接关系。相较于一对多的拼单模式，一对一的服务模式带给闪送员们的焦虑感更低，这不仅可以为用户提供更好的服务，不用争抢时间也减少了交通事故的发生率及与商家的摩擦。对于用户来说，一对一模式除了配送速度远高于一对多模式，也能获得更好的收货体验。

一对一服务模式强调了两端利他的重要性，在此模式下，用户和闪送员都能获得更好的体感体验。不容忽视的是，在一对一模式下，闪送平台并非局限于为闪送员提供一个完善的工作保障和发展机会，而是不以短期利益为目标，坚持用衡长期主义的发展观念，为社会提供真正所需的帮助，向社会传递“善良利他”的温度。

闪送相关负责人表示，闪送成立之初，就有着帮助用户解决实际需求、向善及利他的初心。成立以来，闪送充分践行社会责任：2018年起，每年高考期间闪送都发起“爱心助考”活动，高考相关订单免费送；2019年发起长效公益项目“小善行动”，不定期组织闪送员参加公益活动；在京冀暴雨、河南暴雨、重庆山火等自然灾害期间积极捐赠善款和物资等。

同时，闪送积极践行绿色物流推出了立体化的环保举措，助力节能减排。一方面，闪送在服务过程中全程采用电子面单，避免了传统速递存在的纸张浪费和污染问题，包括文件袋、保温箱和背包等在内的闪送员递送装备均使用环保材料，可多次循环使用；另一方面，闪送员使用电动车或者公共交通配送，能够有效减少碳排放。按照1.6排量汽车行驶1万公里，碳排放约2.7吨为基础计算，闪送已累计减少碳排量超171.36万吨。

随着社会的发展，人们的生活方式正在发生变化，闪送平台以及闪送员作为城市快节奏的助推者，已成为一股重要的社会力量，不仅为个人用户解决紧急问题，同时也为商家提供高品质递送服务，有效降低了各类商家的创业和经营成本。在闪送看来，骑手和用户是闪送服务天平的两端，只有做好骑手的关爱保障，他们才能更安心、更放心地为用户提供服务，同时，闪送员的价值感得到提升，用户的满意度也会水到渠成，最终带来的是整个行业服务的进步和发展。

(责编：董童、李源)

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