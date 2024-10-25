人民网北京10月25日电 （记者黄盛）要求财政与货币政策有力放松，促进房地产市场止跌回稳；降息降准、降低存量房贷利率；创设证券基金保险互换便利和股票回购增持再贷款两项结构性货币政策工具；增加地方政府债务置换限额，以支持地方政府化债；中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间……

自9月下旬以来，一系列宽松政策密集出台，提振市场信心。业内专家表示，前述宏观政策力度大、节奏快，提升了市场对中长期经济增长前景的预期。

“9月下旬以来我国政策的转向，标志着宏观政策转向了积极稳增长的态势。”中银证券首席经济学家徐高向记者表示，9月以来集中释放的超预期政策让市场惊喜，因而效果也更为明显。这让市场对我国宏观政策有效性的预期明显提升。

徐高认为，央行推出的提振资本市场的“证券基金保险互换便利”和“股票回购增持再贷款”两个工具，有利于降低我国面临的“预期转弱”压力。他表示，随着近期宣布的这些政策逐步落地，我国经济增长有望逐渐企稳回升，市场对于经济前景的乐观情绪正在积聚。在未来财政政策显著发力的情况下，我国实体经济的复苏步伐将更加稳健。此外，通过财政政策和货币政策的双重发力，消费和投资有望逐渐修复，国内需求的扩张也将为经济增长提供更为坚实的支撑。

国海证券首席经济学家夏磊向记者表示，在一系列政策助力下，我国主要经济指标出现积极变化——消费有所改善；投资止跌回稳；在需求带动下，生产边际好转；房地产降幅收窄。特别是财政政策方面，一次性大规模债务置换，释放稳增长信号；宽货币持续加码，政策力度、速度超市场预期，比如，9月27日降准0.5个百分点、下调7天逆回购利率20基点，带动商业银行定期存款利率、LPR利率下调25基点；证券、基金、保险公司互换便利业务（SFISF）正式启动，已有20家证券、基金公司获批参与工具操作，合计申请额度超2000亿元；股票回购增持再贷款迅速落地，截至10月20日已有23家沪深上市公司披露公告公司或控股股东与银行签订了贷款协议或取得贷款承诺函。

“宏观调控以稳增长为重心，市场信心逐步恢复。”夏磊说，政策落地将持续改善经济基本面和企业盈利，夯实市场稳健向好坚实基础。三季度GDP同比增长4.6%，较二季度回落0.1个百分点，预计增量政策持续落地将对价格回升、经济向好起到重要作用。

另外，夏磊认为，一系列财政助力投资和消费回升，货币政策为资本市场提供充足流动性支持，地产企稳有助于打通制约经济的关键堵点，创新驱动释放新发展动能，长期增量资金在路上，有助于提升市场的内在稳定性，后续财政从加大减税降费、加大民生补助、加大政府投资带动作用等方面持续发力，将有效提振内需、促进经济回升。

(责编：郭思邈、高雷)

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